El emblemático adorno en el altar del papa León XIV: la milenaria reliquia pesquera de Chiclayo que verá todo el mundo durante la misa El distrito de Santa Rosa mantiene viva esta práctica a través de artesanos como Pedro Huamanchumo, quien aprende el oficio desde su infancia y destaca la importancia de esta tradición en las comunidades costeras.

La presencia del caballito de totora en el altar de la misa en las Pampas de Pimentel permitirá visualizar la rica tradición marítima de los pueblos costeros de Chiclayo ante el mundo.

La presencia del caballito de totora en el altar de la misa en las Pampas de Pimentel permitirá visualizar la rica tradición marítima de los pueblos costeros de Chiclayo ante el mundo. Foto: difusión

Una embarcación ancestral utilizada durante generaciones por los pescadores del norte peruano tendrá un lugar especial durante la visita del papa León XIV a Lambayeque. Se trata del caballito de totora, una de las expresiones más representativas de la identidad cultural de la región, que formará parte de la ornamentación del altar donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

La presencia de esta pieza permitirá mostrar ante una audiencia internacional la tradición marítima de los pueblos costeros de Chiclayo. El distrito de Santa Rosa, reconocido por su actividad pesquera, mantiene viva esta práctica gracias al trabajo de artesanos como Pedro Huamanchumo Orozco, un antiguo pescador de 85 años que aprendió el oficio de sus padres, según lo destacado por la Agencia Andina.

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Artesano presenta barco de totora que acompañará a papa León XIV.

Caballito de totora: la embarcación ancestral que representará la identidad pesquera de Lambayeque ante el mundo

El caballito de totora es una embarcación tradicional que los pescadores del litoral norte utilizan desde hace generaciones para ingresar al mar y conseguir el sustento de sus familias. Su elaboración requiere el uso de totora, una fibra vegetal que se trabaja para dar forma a estas balsas, cuyo conocimiento se transmite entre padres e hijos.

En el distrito de Santa Rosa, esta tradición forma parte de la historia de numerosas familias vinculadas a la pesca artesanal. Una de estas embarcaciones será exhibida en el estrado oficial donde León XIV celebrará la misa en Pimentel. Aunque no fue confeccionada por Huamanchumo, su presencia representa un reconocimiento a los pescadores y a una práctica ancestral que continúa identificando a las comunidades costeras de Lambayeque.

El artesano explica que existen diferentes modelos: el caballito tradicional tiene dos bastones, mientras que las balsas de tres bastones permiten transportar a más personas. Una de sus piezas de mayor tamaño alcanza los 3 metros con 25 centímetros y puede llevar hasta tres ocupantes.