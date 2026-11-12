Barranca: Policías no forman parte de una red criminal de extorsión, sicariato y robo

En las últimas horas, la viralización de fotografías y videos que muestran a efectivos policiales de la Unidad de Protección de Carreteras de Chasquitanbo (Barranca) detenidos por integrar una supuesta banda criminal, generó una fuerte indignación en las redes sociales.

Ante la confusión generada y las versiones que situaban a los agentes en delitos graves, los agentes salieron a desmentir categóricamente que estén involucrados en dicha organización delictiva.

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Tras un análisis de la resolución judicial y las verificaciones correspondientes, los policías informaron que si bien fueron intervenidos precisaron que no pertenecen a la banda Los Injertos de Barranca, dedicada a la extorsión, sicariato y robo agravado

Según detallaron, se pudo establecer que, de acuerdo con la resolución Nº 03 del 2 de noviembre, el procedimiento corresponde a una intervención dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca y que, en el apartado de identificación individual del investigado, Gioseph Antony Yanac Menacho, se consigna como cargos materia de investigación los delitos contra la administración de justicia (encubrimiento real y omisión de denuncia), así como delito contra la fe pública (falsificación de documentos). Sin embargo, no se consigna el delito de banda criminal.

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"En consecuencia mi persona no se encuentra comprendida en una investigación penal relacionada con hechos vinculados a la referida organización criminal", señala uno de los investigados.

La República consigna en su nota web esos tres cargos contra los policías intervenidos y pide disculpas por alguna imprecisión brindada por nuestras fuentes.

Los efectivos Ronal Asencio Ramos Osorio y Gioseph Antony Yanac Menacho, representados por sus abogados Armando Javier Carahuanco Morales y Royer Taylor Maguiña Palma, de Jurisprudencia Policial, precisan en una carta que la resolución judicial que dispone la detención preliminar constituye una medida de carácter provisional destinada a asegurar determinados fines de investigación y no una declaración de responsabilidad penal.

"Mi persona mantiene incólume el derecho a la presunción de inocencia, correspondiendo que cualquier información periodística respete los términos reales de la impugnación y la situación procesal en la que me encuentro", señala uno de los agentes.

Señala que existe una contradicción entre lo informado y lo establecido en la resolución judicial.