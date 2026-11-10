¿Dónde ver al papa León XIV en Lima del 11 al 16 de noviembre? Estos son los puntos de su recorrido

Durante sus dos primeros días en Lima, León XIV recorrerá el Cercado de Lima, Breña y Jesús María, saludando a los ciudadanos y participando en ceremonias oficiales en Palacio de Gobierno.

Durante sus dos primeros días en Lima, León XIV recorrerá el Cercado de Lima, Breña y Jesús María, saludando a los ciudadanos y participando en ceremonias oficiales en Palacio de Gobierno. Foto: composición AFP

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre y cumplirá una agenda de actividades en Lima antes de viajar a otras regiones. Durante sus dos primeros días en la capital, los fieles podrán verlo en distintos puntos del Cercado de Lima, Breña y Jesús María, tanto en su traslado desde el aeropuerto como en sus recorridos a bordo del papamóvil.

La organización de la visita apostólica confirmó las rutas que seguirá el Santo Padre para saludar y bendecir a los ciudadanos. El primer recorrido en el vehículo papal partirá desde la basílica María Auxiliadora, en Breña, y continuará hasta Palacio de Gobierno. Al día siguiente, volverá a utilizarlo para trasladarse desde el Centro Cívico hasta la Plaza de Armas.

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Ruta por donde pasará el papamóvil

Miércoles 11: el papa León XIV recorrerá la avenida Brasil antes de llegar a Palacio de Gobierno

El primer encuentro de los fieles con el papa León XIV en Lima será durante su llegada al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, prevista para las 5.30 p. m. del miércoles 11 de noviembre. Desde allí, el Santo Padre se dirigirá al centro de la capital en un vehículo cerrado.

El trayecto comprenderá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Aunque no utilizará el papamóvil durante este tramo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de verlo desde las vías por donde pasará.

El cambio de vehículo se realizará en la basílica María Auxiliadora , ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña. Desde ese punto, León XIV iniciará su primer recorrido en el papamóvil por las siguientes vías:

Avenida Bolivia.

Avenida Garcilaso de la Vega.

Avenida Nicolás de Piérola.

Jirón Conde de Superunda.

El recorrido culminará en Palacio de Gobierno, donde el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida a las 6.15 p. m. y sostendrá una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a las 6.45 p. m. Más tarde, a las 7.45 p. m., tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Cierre del cuadrante del Centro Histórico desde las 12 m.

Jueves 12: León XIV pasará por el Centro Cívico y el monasterio de Las Nazarenas

El segundo día de la visita papal también contempla un recorrido en el papamóvil por el centro de Lima. El jueves 12 de noviembre, León XIV saldrá de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María , y se trasladará en un vehículo cerrado hasta el Centro Cívico.

Desde allí, abordará nuevamente el papamóvil para dirigirse hacia la Plaza de Armas. La ruta comprenderá tres vías principales:

Avenida Garcilaso de la Vega.

Avenida Tacna.

Jirón Conde de Superunda.

Uno de los momentos destacados de este trayecto será su parada en el monasterio de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna. Según explicó monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita papal, el Santo Padre ingresará para rezar frente a la imagen del Señor de los Milagros.

Al llegar a la Plaza de Armas, el papa cumplirá una agenda de actividades en la Catedral de Lima y sus alrededores. A las 9.30 a. m. tendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10.20 a. m. participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima.

Finalmente, a las 11.30 a. m., presidirá el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

¿En qué otras ciudades del Perú utilizará el papamóvil?

La visita apostólica de León XIV también contempla recorridos en el papamóvil fuera de Lima. En Lambayeque, el viernes 13 de noviembre, el Santo Padre utilizará este vehículo durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa a las 10.30 a. m.

El domingo 15 llegará a Cusco y realizará un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros desde el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete hasta el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Durante el trayecto pasará por la emblemática avenida El Sol.

En Pucallpa, ciudad que visitará ese mismo día, también cumplirá actividades con representantes de los pueblos amazónicos y una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La última jornada de su visita al Perú será el lunes 16 de noviembre, con actividades en Lima y Callao. El programa contempla una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, antes de partir rumbo a Roma.