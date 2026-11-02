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Sociedad

Reniec restablece sus servicios a nivel nacional tras incendio controlado que afectó su sistema

El organismo informó que los equipos técnicos terminaron las labores necesarias para recuperar la operatividad de los sistemas y garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil.

Reniec
Reniec | Foto: AndinaFoto: Andina
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que todos sus servicios ya se encuentran restablecidos y operan con normalidad tras un incendio controlado en sus servidores que afectó la operatividad de sus sistemas desde el mediodía de este lunes 2 de noviembre.

El organismo señaló cerca de las 7.00 p. m. que los equipos técnicos terminaron las labores necesarias para recuperar la operatividad de los sistemas y garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil que la institución ofrece a la ciudadanía.

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Reniec suspende temporalmente todos sus servicios a nivel nacional tras incendio en sus servidores: no hay trámites de DNI, C4, partidas de nacimiento, entre otros

lr.pe

Reniec suspendió servicios tras incendio

Alrededor del mediodía de este lunes, la entidad informó que todos sus servicios se suspendían de manera temporal e integral debido a una sobrecarga eléctrica en las conexiones que produjo un incendio controlado en sus servidores.

LR Focus

La medida buscó resguardar la información que concentra la institución, mientras los equipos técnicos trabajaban para restablecer la normalidad de los servicios. La interrupción generó dificultades en otras entidades públicas que utilizan la información de la entidad para comprobar la identidad de los ciudadanos.

Incidente en Reniec afectó trámites en otras entidades

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente el enrolamiento para nuevos pasaportes y activó un procedimiento manual para el control migratorio. En tanto, el Banco de la Nación reportó afectaciones en las operaciones que requieren validación biométrica en sus agencias, como la entrega de tarjetas de débito, la apertura de cuentas, la gestión de préstamos y tarjetas de crédito, así como los depósitos judiciales.



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