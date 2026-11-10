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Papa León XIV llega al Perú: restringirán el tránsito vehicular en la avenida Faucett este 11 de noviembre

LAP informó que se aplicarán medidas especiales de control vehicular que podrían generar congestión y demoras en los traslados hacia y desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Conoce los detalles de la disposición en esta nota.

Papa León XIV: aplicarán medidas especiales de tránsito por su llegada al Perú
Papa León XIV: aplicarán medidas especiales de tránsito por su llegada al Perú | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La llegada del papa León XIV al Perú este miércoles 11 de noviembre generará cambios en el tránsito alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lima Airport Partners (LAP), empresa que administra el terminal, informó que las autoridades aplicarán medidas especiales de control vehicular en la avenida Elmer Faucett.

Las disposiciones se aplicarán desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. y podrían generar congestión y demoras en los traslados hacia y desde el aeropuerto, según la compañía. Ante ello, LAP realizó una serie de recomendaciones para los pasajeros que tienen planeado desplazarse hacia el aeropuerto durante la jornada del miércoles.

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La empresa pidió a los usuarios planificar su traslado y salir con anticipación hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin de reducir el impacto de las medidas. También recomendó ingresar al terminal de pasajeros por la av. Morales Duárez, seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y consultar el estado del viaje con la aerolínea respectiva.

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Si bien las medidas especiales de control vehicular se aplicarán solo durante el miércoles 11 de noviembre en la avenida Elmer Faucett, LAP no descartó que durante la visita de León XIV las autoridades dispongan restricciones adicionales en las vías de acceso, según los desplazamientos que realice el pontífice por la ciudad.

Comunicado de LAP sobre visita del papa León XIV

Comunicado de LAP sobre visita del papa León XIV

¿A qué hora y a qué punto del Perú llegará el papa León XIV?

El papa León XIV tiene previsto llegar el miércoles 11 de noviembre a las 5.30 p. m. a la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8), procedente de Argentina. El recinto militar está ubicado a un lado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, razón por la que se han dispuesto modificaciones en el tránsito vehicular.

Tras su arribo, el sumo pontífice participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, visitará a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y sostendrá un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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