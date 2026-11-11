Libertex Group visita The Trading Festival Mexico 2026 Libertex y LBX recibirán a traders y partners en el stand 31. Aleksey Litvinov, Country Manager de Libertex Group en Colombia, participará en un debate dedicado a la ejecución de órdenes y la lealtad de los clientes en el Traders Arena.

Libertex Group estará presente en The Trading Festival Mexico 2026, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el World Trade Center de la capital mexicana. El Grupo participará con sus dos principales marcas, Libertex y LBX, que compartirán el stand 31. Allí, los traders minoristas podrán compartir impresiones sobre los mercados con los representantes de la compañía, mientras que IBs y afiliados tendrán la oportunidad de conocer sus galardonados programas de colaboración.

Durante la tarde inaugural, Aleksey Litvinov, Country Manager de Libertex Group en Colombia, intervendrá en el debate “No Liquidity, No Loyalty: Why Execution Wins Traders”, que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, de 17:20 a 17:50, en el escenario Traders Arena.

Durante dos días, este encuentro dedicado al sector financiero y tecnológico pondrá bajo el mismo techo a miles de traders, inversionistas, empresas y expertos del sector. Para Libertex, esta cita es el regreso a un escenario conocido, ya que participó en iFX EXPO LATAM 2024 en el mismo recinto, el World Trade Center. En aquella ocasión, además de contactar con traders y posibles partners, la compañía tuvo el honor de recibir el premio al Mejor Bróker LATAM. En esta edición, los asistentes podrán conocer a los representantes de ambas marcas del Grupo en un mismo espacio.

Qué encontrarán traders y partners en el stand 31

Durante los dos días del evento, el equipo de Libertex y LBX estará a disposición de los asistentes para escuchar sus ideas e intercambiar impresiones sobre los mercados financieros. Quienes se acerquen al stand 31 a conocer mejor ambas marcas, tendrán toda la información sobre las plataformas y los mercados que ofrece cada una. Y, si lo desean, tendrán la oportunidad de descubrir la promoción “Empiece a operar desde 1 USD”; el equipo les explicará cómo funciona y qué condiciones deberán cumplir para participar en ella.

Para IBs y afiliados, uno de los principales puntos de interés será la gestión de los clientes referidos y las oportunidades que ofrecen los programas de colaboración del Grupo. Por ejemplo, un afiliado que publique análisis o comentarios sobre los mercados puede incorporar su enlace de referencia personalizado en un boletín informativo o sitio web. Los afiliados pueden ganar comisiones fijas gracias a sus referidos válidos a través del programa de afiliados de Libertex . El equipo explicará con detalle qué es un referido válido y qué herramientas ofrecen a los afiliados para hacer seguimiento de sus campañas.

Para los IBs, la empresa ofrece el programa LBX , que se hizo merecedor del premio al Mejor Programa para IBs de World Finance en 2025. Su panel de partners centraliza la información sobre clientes y comisiones, y tiene todas la herramientas necesarias para controlar la actividad de los referidos. Con ambas marcas presentes en Ciudad de México, los interesados podrán conocer a fondo ambos programas y valorar cuál se adapta mejor a su forma de trabajar con sus clientes.

Aleksey Litvinov y el debate sobre la ejecución

Con más de 11 años de trayectoria en Libertex Group, Aleksey Litvinov aportará su experiencia y su visión del mercado latinoamericano al debate del jueves. Como Country Manager en Colombia, abordará una cuestión de interés para los traders de cualquier mercado: ¿hasta qué punto influye la experiencia de ejecución de las órdenes en la decisión de un cliente de seguir operando con un bróker?

Para un trader, la calidad de ejecución se pone de manifiesto en el tiempo que transcurre entre el envío y la ejecución de una orden, así como en el precio final de la operación. En momentos de volatilidad elevada, incluso una pequeña diferencia de precio puede ser significativa a la hora de abrir o cerrar una posición. El panel analizará cómo estas experiencias influyen en la fidelización de los clientes, un aspecto que también interesa a los partners, a quienes los traders suelen trasladar sus dudas sobre la ejecución. Para un IB, poder explicar por qué una operación se ha ejecutado a un precio determinado puede ser fundamental para mantener una relación de confianza con sus clientes.

Los asistentes a The Trading Festival Mexico 2026 podrán seguir la intervención de Aleksey Litvinov durante la tarde del jueves 12 de noviembre y pasarse por el stand 31 a conocer a los representantes de Libertex y LBX durante cualquiera de las dos jornadas del evento.

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