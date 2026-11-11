Obrero muere tras desplomarse arco de bienvenida que construían por visita del papa León XIV en Chiclayo El obrero estaba tarrajeando cuando la estructura cayó repentinamente. La construcción, que se alistaba para la visita del papa León XIV, llevaba dos semanas en ejecución.

Leonel Iparraguirre Berenzon, de 29 años, falleció este miércoles 11 de noviembre luego de que el arco de bienvenida que ayudaba a construir se desplomara en el ingreso de la urbanización El Santuario, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo. La estructura era levantada por los vecinos con motivo de la próxima visita del papa León XIV a la región Lambayeque.

De acuerdo con el reporte, el obrero realizaba trabajos de tarrajeo cuando el arco cedió repentinamente junto con su armazón. La construcción llevaba aproximadamente dos semanas de ejecución y todavía no había sido concluida al momento del accidente.

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Cuestionan resistencia de la estructura

Fotografías tomadas antes de la tragedia evidenciarían las condiciones en las que se encontraba la estructura. En las imágenes se observan graves rajaduras en el concreto, mientras que parte de su peso habría estado sostenido únicamente por un palo y algunos pedazos de madera.

Tras el accidente, algunos testigos también cuestionaron los materiales empleados en la construcción y señalaron que los fierros utilizados para sostener el arco parecían demasiado delgados para soportar el peso de la estructura.

“Está muy delgado, no ha soportado el peso”, manifestó uno de los entrevistados por el noticiero. Estas apreciaciones deberán ser contrastadas mediante las investigaciones correspondientes, que determinarán las causas del colapso y las posibles responsabilidades.

Vecinos construyeron otro arco en la urbanización

La estructura desplomada no era la única que se levantaba en la urbanización El Santuario como parte de los preparativos para recibir al pontífice. Los vecinos también construyeron un arco similar en el otro ingreso de la zona, ubicado por el acceso de la Vía de Evitamiento.

Luego de la emergencia, agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Papa León XIV visitará Chiclayo este viernes

El papa León XIV partió este miércoles 11 de noviembre desde Argentina rumbo al Perú, como parte de su gira sudamericana. Su llegada al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, está prevista para las 5.30 p. m. Posteriormente, cumplirá actividades oficiales en Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, ciudad en la que desarrollará diversas actividades pastorales. Entre ellas figura una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Su agenda también contempla visitas a la capilla San Óscar Romero, el Santuario Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.