Papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica de Jesús María tras llegar al Perú: así luce el lugar El acceso al recinto ha sido restringido. Se observa presencia del cuerpo de seguridad del Vaticano y un escenario donde se espera que el sumo pontífice brinde un mensaje a los fieles la noche de este miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV llegará al Perú la tarde de este miércoles 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el lunes 16 como parte de la visita apostólica. Durante su estadía en Lima, el Santo Padre se hospedará en la Nunciatura Apostólica, en el distrito de Jesús María.

En los alrededores del recinto, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, ya se observa la presencia del cuerpo de seguridad del Vaticano, así como la instalación de un escenario en donde se espera que el sumo pontífice brinde un mensaje a los fieles que se congregarán por su visita.

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¿A qué hora llegará León XIV a la Nunciatura Apostólica?

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para las 5.30 p. m. en la Base Aérea del Callao. Desde allí se trasladará hasta Palacio de Gobierno, donde a las 6.15 p. m. se realizará una ceremonia de bienvenida. Luego, a las 6.45 p. m., visitará a la presidenta de la República.

Para finalizar el día, a las 7.45 p. m., el Santo Padre sostendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde ofrecerá un discurso. Tras ello, se dirigirá a descansar a la Nunciatura Apostólica de Jesús María.

¿Se puede llegar a los exteriores de la Nunciatura Apostólica?

Según informó ATV Noticias, los fieles que deseen congregarse en los exteriores de la Nunciatura Apostólica para esperar la llegada del Santo Padre pueden hacerlo, pero respetando los controles de seguridad y presentando su DNI. No se necesita ningún pase especial para ingresar a la zona, de acuerdo con el medio.

Las rutas aledañas al recinto diplomático ya se encuentran restringidas. La medida se aplica tanto en el jr. Nazca como en el jr. Tacna, como las vías auxiliares de la avenida Salaverry, dado que el sumo pontífice tiene planificado llegar a descansar a la Nunciatura los días 11, 12 y 15 de noviembre.