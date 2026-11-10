Paro de transporte: estas empresas no acatarán la protesta convocada para este martes 10 de noviembre Pese a la convocatoria realizada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), algunas empresas y organizaciones del sector anunciaron que no se sumarán a la medida de protesta.

El paro de transporte convocado para este martes 10 de noviembre no será acatado en su totalidad por el gremio. Diversas empresas y organizaciones del sector anunciaron que no se sumarán a la movilización, cuya concentración está prevista para las 7.00 a. m. en la Plaza de Acho.

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más de 50 compañías se sumarían a esta medida de protesta contra la extorsión y los ataques al sector; sin embargo, algunas empresas señalaron que no se plegarán a la convocatoria. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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¿Qué empresas no acatarán el paro de transporte este martes 10 de noviembre?

Una de las empresas que no se sumará a la movilización es El Rápido S. A., que cubre rutas en el norte, este y sur de la ciudad. La compañía informó que sus unidades continuarán circulando y prestando el servicio con normalidad, manteniendo sus operaciones y rutinas habituales.

Por su parte, el Grupo Empresarial Vipusa, cuyas unidades cubren rutas en Lima y Callao, también informó que no participarán de la protesta y seguirán operando con total normalidad. “Reafirmamos nuestro con la ciudadanía y los miles de usuarios que diariamente confían en nuestros servicios”, indicó la compañía.

En la Vía de Evitamiento también se observó la circulación de unidades de la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A., Lipetsa (conocida como 'El Triángulo') y Los Loritos durante la mañana de este martes 10 de noviembre. Además, en la Plaza de Acho se observó la presencia de policías de tránsito.

Organizaciones descartan su participación en paro de transportes

Transporte Unido (TU), que agrupa a empresas de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, informó que no se sumará al paro de transporte programado para este 10 de noviembre. “Por tal motivo, las empresas afiliadas a TU continuarán brindando sus servicios con total normalidad, garantizando la continuidad de la movilidad de nuestros usuarios”, señaló la organización.

Asimismo, TU agregó que cualquier medida posterior será evaluada, coordinada y consensuada con todas las empresas que integran el gremio, priorizando la unidad del sector, la seguridad de las operaciones y la continuidad del servicio. El comunicado está firmado por la Cámara de Transporte Urbano y la Asociación del Sindicato de Transportistas del Callao.