Pulso y temple del Papa León XIV Uno de los cronistas de la visita del Papa, el periodista Ernesto Barreda, destaca momentos difíciles de la trayectoria de Monseñor Robert Prevost que definieron su voz y autoridad y revelan que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones.

Por Ernesto Barreda

A los 30 años, el sacerdote norteamericano y agustino, Robert Prevost Martínez, recibió la orden de viajar al Perú. A la provincia de Chulucanas, región Piura, para ser más precisos. Pisó el suelo albirrojo el mismo año en que Alan García Pérez asumió la presidencia de la república como el presidente más joven de la historia.

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Cinco años antes, mayo de 1980, el terrorismo había proclamado el Inicio de la Lucha Armada -ILA- y sembró la muerte desde Ayacucho a todo el país. Prevost Martínez se quedó un año en Chulucanas. Cuenta Elise Ann Allen en su libro León XIV que Sendero Luminoso amenazó de muerte a los sacerdotes norteamericanos en 1986 y sus superiores aconsejaron regresar a Estados Unidos. Prefirieron quedarse.

Robert Prevost volvió a Estados Unidos y regresó en 1988 como prior de la comunidad agustina local y vicario judicial de la Arquidiócesis de Trujillo: “Me ofrecieron un guardaespaldas ante las amenazas terroristas. Les dije que no porque no era el gringo típico. La mayoría nos quedamos, pues era muy importante permanecer al lado de las personas a las que servíamos y estar con ellas”, reveló Prevost Martínez a la periodista.

El 9 de agosto de 1991 un comando armado de Sendero Luminoso irrumpió en Pariacoto, Chimbote, secuestró a los sacerdotes franciscanos polacos Miguel Tomaszek (30 años) y Zbignieuw Strzalkwski (32) por “engañar al pueblo con la religión”, y les dispararon en la nuca en un paraje solitario. “Así mueren los lacayos del imperialismo”, decía un cartel que dejaron sobre uno de los cuerpos.

16 días después, 25 de agosto, un grupo de terroristas encapuchados emboscó al padre Sandro Dordi, italiano de 60 años, luego de celebrar una misa en la localidad de Vinzos, y lo asesinó de tres disparos a quemarropa en su camioneta.

“Muchos jóvenes estaban convencidos de que la ruta del terrorismo era el camino a seguir. Así que nosotros formábamos a los jóvenes, diciéndoles que había mejores opciones…Hubo momentos en que, siendo norteamericano, escuchabas: Gringo, vete a casa. Hubo algunas experiencias como en la casa del obispo en Chulucanas, donde pusieron una bomba en la puerta. Así que tuvimos que tomar decisiones: ¿Nos quedamos en medio de esto o nos vamos? Y, una vez más, la mayoría de nosotros optamos por quedarnos”, insistió el hoy Papa León XIV.

Ese es el pulso del papa, ese fue el Perú que aprendió. ¿Víctimas? Sabe, de sobra, de qué se trata.

A fines de 2019 la Iglesia chalaca estaba al borde del colapso. El obispo José Luis del Palacio fue denunciado públicamente por varios sacerdotes, entre ellos Víctor Torres Vásquez, Pablo Sam, Jorge Ramírez, José Cornejo, por encargar que los amenacen con balas, llamadas intimidatorias y hasta el hallazgo de perros muertos en sus templos.

Monseñor del Palacio lo desmintió pero los presbíteros enviaron cartas a la Santa Sede. La investigación forzó la renuncia de Mons. Del Palacio y el papa Francisco designó a Mons. Robert Prevost, quien ya era obispo de Chiclayo, como administrador apostólico de la Diócesis del Callao el 15 de abril de 2020. Un mes antes, el 15 de marzo, el expresidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia, cuarentena, cierre de fronteras e inmovilización obligatoria por la pandemia del Covid 19.

Mons. Prevost, obispo de Chiclayo, desde el 26 de septiembre de 2015, tomaba su camioneta en plena peste y manejaba conducía Chiclayo-Callao-Chiclayo todas las semanas. Decidió largas jornadas de escucha al clero diocesano, a la feligresía, las partes involucradas, y gracias a su habilidad para discernir logró recomponer fisuras y devolver las fichas a su lugar.

Prevost Martínez también tiene un pensamiento corporativo, institucional. Siendo obispo de Chiclayo ejerció, además, la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana hasta que el papa Francisco lo convocó a la Santa Sede, desde el 2018 hasta 2023. Su paso por Protección al Menor y la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales dejó huella de mucho dinamismo y trabajo sinodal en el Episcopado peruano.

Tampoco rehuyó los retos y desafíos y cuando la coyuntura tocó la puerta de la Iglesia, no escatimó esfuerzo alguno. En enero de 2017 el Consejo Permanente Post Asamblea designó a Monseñor Prevost, además, como miembro del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal.

Un año después, el 12 de noviembre, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana se reunió con el congresista Alberto de Belaúnde, presidente de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en organizaciones del Congreso de la República y acordaron organizar un Centro de Escucha y prestar toda información.

Luego de una larga tarea Monseñor Prevost, como Obispo de Chiclayo, Segundo Vicepresidente de la CEP y Presidente de la Comisión de Protección del menor, con el Prot 289/1/2019, del 11 de junio de ese año, entregó a la comisión “las fichas que contienen los datos e información de los procesos judicializados de los casos de denuncias de abuso sexual contra menores realizada por clérigos”. El documento precisa que se obtuvieron respuesta de todas las diócesis y “reitera nuestro compromiso irrenunciable de proteger y defender la inocencia de los niños y de los adultos vulnerables”. Es decir, encubrimiento cero.

El mes anterior, el 14 de marzo, el actual papa León XIV; el presidente de la CEP, Miguel Cabrejos Vidarte; Cardenal Pedro Barreto como Primer Vicepresidente; Norberto Strotmann, Obispo de Chosica y Secretario General de la CEP; y los obispos Santarsiero Rosa, Jorge Carrión Pavlich, Ángel Simón Piorno, Miguel Olaortua, Salvador Piñeiro García-Calderón y Carlos García Camader, actual presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, todos miembros del Consejo Permanente, enviaron una carta al Papa Francisco expresando su preocupación por la problemática del Sodalicio de Vida Cristiana.

“No estamos de acuerdo que la Curia General del Sodalicio salga de Lima mientras no se encuentre solución a los justos reclamos de las víctimas y otros problemas que están en el poder judicial. Si se van de Lima, la opinión pública dirá que están huyendo de sus responsabilidades”.

“La situación financiera del Sodalicio es también causa de preocupación porque han sabido manipular para su beneficio el Acuerdo Iglesia-Estado, que es de gran importancia porque permite a la Iglesia servir a los pobres y necesitados”. “Esperamos que ellos (los del Sodalicio) asuman sus responsabilidades especialmente en una justa reparación a las víctimas”, señaló Monseñor Robert Prevost y el episcopado peruano en el 2019. Al mes siguiente, julio de 2019, el papa Francisco lo nombró miembro del Dicasterio para el Clero.

Un año después, el 15 de abril de 2020, el papa Francisco designó al obispo de Chiclayo como Administrador Apostólico del Callao en plena pandemia. En noviembre del mismo año, lo designó como miembro del Dicasterio para los Obispos; tiempo después, ya como Cardenal sería prefecto de este Dicasterio.

Exactamente, al año siguiente de encargarle ser administrador apostólico del puerto chalaco, el 17 de abril de 2021, el Sumo Pontífice nombró al obispo de Tarma, Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, como Obispo de la Diócesis del Callao. Monseñor Prevost Martínez había cumplido su tarea.