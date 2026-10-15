Los abusos se perpetraron entre mayo y junio de 2025, cuando el conductor aprovechaba los traslados escolares para realizar actos inapropiados, manteniendo la confianza de la menor.

Los abusos se perpetraron entre mayo y junio de 2025, cuando el conductor aprovechaba los traslados escolares para realizar actos inapropiados, manteniendo la confianza de la menor. Foto: composición LR

Una condena de 14 años de prisión fue impuesta a Rodolfo H. M. C., de 55 años, por cometer actos de connotación sexual contra una niña de siete años en Villa María del Triunfo. El sentenciado conducía una minivan que prestaba el servicio de movilidad escolar y aprovechó los traslados de la menor para cometer los abusos en reiteradas ocasiones.

La sentencia fue obtenida por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo. Además de la pena privativa de libertad, se ordenó al condenado pagar S/5.000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. La fiscal adjunta provincial Fiorella Velásquez Ñaupari estuvo a cargo de la actuación fiscal que permitió conseguir el fallo.

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Abusos ocurrieron durante los traslados escolares entre mayo y junio de 2025

Según la información presentada por la Fiscalía, los hechos comenzaron a inicios de mayo de 2025 y continuaron hasta el 2 de junio del mismo año. Durante ese periodo, la niña viajaba en la minivan conducida por el acusado y ocupaba el asiento del copiloto.

El conductor aprovechaba que la menor era la última pasajera en permanecer en el vehículo antes de llegar a su domicilio. En esas circunstancias, compraba golosinas y, valiéndose de la confianza que tenía con la niña, realizaba actos de connotación sexual. La conducta se repitió en distintas ocasiones bajo la misma modalidad. Después de los hechos, el acusado le decía a la menor que no contara a nadie lo ocurrido.

La sentencia fue lograda por la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer, que presentó pruebas contundentes sobre la responsabilidad del acusado en estos actos inapropiados.

Fiscalía consiguió condena de 14 años y reparación civil para la menor

La fiscal adjunta provincial Fiorella Velásquez Ñaupari encabezó las actuaciones fiscales que permitieron obtener la sentencia contra Rodolfo H. M. C. Para ello, el despacho reunió evidencias durante la investigación sobre los hechos denunciados y la responsabilidad del acusado.

El proceso concluyó con una pena de 14 años de privación de la libertad por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos de connotación sexual en agravio de una menor de edad. La decisión judicial también estableció el pago de S/ 5.000 como reparación civil para la niña afectada.