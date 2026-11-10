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EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
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El tierno momento en que un niño abraza al papa León XIV y le regala un capibara de peluche a su llegada a Argentina

La visita incluyó saludos a la multitud y la aceptación de diversos obsequios, como flores y rosarios, destacando momentos emotivos entre León XIV y los asistentes.

La llegada del papa León XIV a Argentina el 8 de noviembre fue un evento histórico y emotivo, marcado por la entrega de un capibara de peluche por un niño al pontífice.
La llegada del papa León XIV a Argentina el 8 de noviembre fue un evento histórico y emotivo, marcado por la entrega de un capibara de peluche por un niño al pontífice. | Foto: Alerta Digital/mejorada con IA
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La llegada del papa León XIV a Argentina el domingo 8 de noviembre dejó una escena protagonizada por un niño que le entregó un capibara de peluche. El emotivo gesto ocurrió durante el saludo a los fieles en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y arrancó una sonrisa al pontífice, de acuerdo con la cobertura de Radio LV11.

Esta recepción integró la segunda fase de su gira pastoral por Sudamérica, posterior a su estancia en Uruguay. Vatican News detalló que la aeronave tocó tierra a las 16:33, hora local, con el presidente Javier Milei al frente de la comitiva oficial. Fue un acontecimiento histórico que selló el regreso del máximo jerarca católico a la nación tras 39 años, desde la travesía de Juan Pablo II en 1987.

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Así fue el emotivo saludo del papa León XIV con el niño del carpincho

Tras los saludos protocolares en la pista de aterrizaje, León XIV avanzó junto al mandatario argentino hacia la multitud. El obispo de Roma escuchó a los asistentes y aceptó diversos obsequios. Entre la concurrencia destacaban miembros de la Basílica San José de Flores, templo ligado a la juventud espiritual de Jorge Bergoglio.

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Durante la caminata, el pequeño Fermín ofreció al vicario de Cristo un muñeco de felpa con forma de carpincho, denominación local del capibara. El líder eclesial sostuvo el juguete entre sus manos, sonrió y bendijo al menor mientras lo tomaba del brazo, un gesto captado en directo durante la transmisión oficial.

El recibimiento sumó el abrazo espontáneo de una niña, entrega de rosarios, cartas y flores en tonos blancos y amarillos. La máxima autoridad de la Iglesia católica dedicó bastantes minutos a este contacto popular antes de continuar su agenda oficial fuera de la terminal aérea.

Durante su llegada, un niño llamado Fermín entregó un peluche de capibara al pontífice. Foto: @DesdelaFeOficial/YouTube/captura

Durante su llegada, un niño llamado Fermín entregó un peluche de capibara al pontífice. Foto: @DesdelaFeOficial/YouTube/captura

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¿Quién es Fermín, el niño de 9 años que abrazó al Papa en Argentina?

Fermín fue identificado como el autor del obsequio en una entrevista de la periodista Valentina Pino, de Grupo Cumbre, recogida por Alerta Digital. Tras conocer personalmente al obispo romano, expresó su emoción y reconoció que todavía le costaba explicar lo que había sentido durante aquel encuentro. En la conversación reproducida por ese medio, el menor confesó: "Estaba en duda de si dárselo y que me lo bendiga, o regalárselo. Al final se lo regalé".

El pequeño temía que su propuesta fuera rechazada y tuviera que regresar con el peluche. Finalmente, concretó la entrega, recibió un agradecimiento y afirmó que la reacción de León XIV refleja la sorpresa ante un presente inesperado. Además de brindar dicho regalo, el chico rodeó con sus brazos al pontífice, quien correspondió el afecto antes de continuar su agenda en Buenos Aires, donde recopiló flores, rosarios y cartas de los asistentes.

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La historia de la niña que eligió recibir al Papa durante el cumpleaños de su abuela

Durante la cobertura especial de Grupo Cumbre, Valentina Pino entrevistó a Pía, una pequeña seleccionada para la bienvenida del pontífice. La menor admitió su incertidumbre inicial debido a que el evento coincidía con el festejo de su abuela: "Yo dudaba si iba a ir o no, porque hoy es el cumpleaños de mi abuela y yo la quería pasar con ella". No obstante, la homenajeada la impulsó a asistir con una frase determinante: "No, pero andá. Esta oportunidad no la vas a tener casi nunca".

El recibimiento en el aeropuerto dejó momentos muy conmovedores entre el obispo de Roma y la multitud congregada. León XIV caminó por el área de niños y jóvenes, aceptó flores, rosarios, cartas y múltiples obsequios, además de ofrecer bendiciones a los asistentes. Dentro de los instantes más emotivos sobresalieron el abrazo de una niña al Santo Padre y la espontánea entrega del presente de Fermín.

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