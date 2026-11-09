Si eres deudor moroso, ¿Dónde puedes solicitar un préstamo sin ser rechazado?
¿Figuras en Infocorp y tienes dificultades para acceder a un préstamo bancario? En Prestamype puedes solicitar préstamos desde S/15 mil. Descubre sus principales beneficios y los requisitos para acceder a este financiamiento.
¿Los bancos o cajas te han negado un préstamo debido a tu historial crediticio? Aunque esto puede parecer un obstáculo, existen otras opciones de financiamiento. Prestamype, fintech peruana reconocida, ofrece una alternativa para personas que necesitan acceder a un crédito, incluso si se encuentran reportadas en Infocorp o no tienen historial crediticio.
Mediante sus préstamos para personas reportadas en Infocorp, puedes solicitar financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones, dejando un inmueble como garantía hipotecaria. Para acceder, deberás cumplir con los requisitos establecidos y pasar por el proceso de evaluación.
¿Quieres conocer cuánto podrías solicitar? Realiza tu precalificación online en pocos minutos haciendo clic AQUÍ y descubre las alternativas de financiamiento disponibles para ti.
Beneficios de Prestamype
Con más de 9 años de trayectoria en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una alternativa de financiamiento que destaca por sus procesos ágiles y condiciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Su propuesta busca facilitar el acceso a préstamos con cuotas y plazos definidos, permitiéndote organizar tus pagos y cumplir con tus compromisos financieros.
Al calificar a un préstamo estando en Infocorp, tendrás estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%.
- Plazos de 1 hasta 10 años, renovables en el futuro previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¡No permitas que tu historial crediticio limite tus proyectos! Hoy puedes encontrar nuevas alternativas para acceder al financiamiento que necesitas y seguir avanzando hacia tus metas. Descubre cómo solicitar un préstamo estando en Infocorp y conoce las opciones que Prestamype tiene para ti. Infórmate AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar, debes cumplir con estos requisitos:
- Tener un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.
- Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¡Que tu historial crediticio no frene tus planes! Explora nuevas alternativas de financiamiento y comienza tu proceso de solicitud de forma sencilla y online desde la página oficial de Prestamype. Ingresa AQUÍ.
Conoce si puedes acceder a un préstamo en pocos minutos
Desde que inició sus operaciones en 2017, Prestamype ha otorgado más de S/5 000 millones en financiamiento, apoyando el desarrollo de miles de micro y pequeños empresarios. Ahora, si los bancos o cajas no aprobaron tu solicitud de crédito, puedes considerar otra opción: acceder a un préstamo desde S/15 mil, incluso si no cuentas con historial crediticio o estás reportado en Infocorp.
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Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
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