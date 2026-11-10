“¡Vayan y sean santos!”, el mensaje de León XIV a 650.000 fieles durante una misa en Córdoba "¡Vayan y evangelicen!", insistió León XIV al llamar a los argentinos a transmitir su fe mediante acciones cotidianas en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Unos 650.000 fieles participaron en la misa de León XIV en Córdoba, uno de los principales actos de su visita a Argentina

Unos 650.000 fieles participaron en la misa de León XIV en Córdoba, uno de los principales actos de su visita a Argentina AFP

El papa León XIV convocó a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos de su país y llevar el mensaje del Evangelio a todos los ámbitos de la vida. "¡Vayan y sean santos!", pidió este martes ante unos 650.000 fieles durante una misa en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba. La celebración fue uno de los principales actos de su visita al país.

En su homilía, el pontífice destacó la tradición religiosa de Córdoba y recordó a hombres y mujeres que dedicaron su vida a la fe, la educación y la atención de los más necesitados. "La tierra que ahora nos acoge ha sido rica en frutos de santidad; el ejemplo de quienes nos precedieron nos sigue interpelando a vivir como ellos vivieron y a entregar la vida como Cristo hizo por nosotros", expresó. La misa reunió a peregrinos de distintas provincias, después de la celebración multitudinaria del lunes en Buenos Aires, que congregó a unos 2,5 millones de personas.

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El papa invitó a evangelizar en la vida cotidiana

León XIV sostuvo que la santidad no debe quedar reservada a religiosos o figuras reconocidas por la Iglesia, sino que debe reflejarse en las decisiones y acciones de cada persona. Por eso, extendió su llamado a los espacios habituales de convivencia, desde el hogar y la escuela hasta los lugares de trabajo.

"Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado. Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes", manifestó ante los asistentes. Luego insistió en que la fe debe traducirse en un testimonio concreto. "Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!".

El papa también citó una enseñanza de Juan Pablo II para destacar que el ejemplo personal es una de las principales formas de transmitir el Evangelio. Según explicó, el mundo necesita creyentes capaces de acompañar la oración con un compromiso de vida.

Brochero y Mama Antula, ejemplo de santidad argentina

Entre las figuras que ocuparon un lugar central en la homilía estuvieron el Cura Brochero y Mama Antula. Sobre el sacerdote cordobés, León XIV resaltó su relación con la oración y su entrega a la misión religiosa. "Fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida", afirmó.

También recordó a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, y destacó su trabajo para acercar la fe a otras personas. El pontífice señaló que la religiosa "supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo", al reconocer que la caridad también implica mostrar a los demás el camino hacia Dios.

La lista de santos y beatos argentinos incluyó a Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, además de otros religiosos, mártires y laicos.

La celebración estuvo presidida por la imagen del Cristo pobre, cuya talla fue encargada por el propio Brochero durante sus últimos años de vida. León XIV invitó a los fieles a contemplar su figura y recordó que en su rostro quedaron representados los rasgos del pueblo argentino.