Caja Huancayo y JICA buscan ampliar el financiamiento para emprendedores peruanos Ambas instituciones suscribieron una declaración de intención para avanzar en una operación de préstamo subordinado que busca ampliar el financiamiento para las MIPYME de la región andina.

Caja Huancayo dio un importante paso en su proceso de fortalecimiento institucional al suscribir una Declaración de Intención con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), mediante la cual ambas entidades expresaron su intención de culminar las acciones necesarias para la formalización de una operación de préstamo subordinado por hasta S/ 61.2 millones de soles, convirtiéndose en la primera caja municipal del país en establecer este tipo de compromiso con la agencia japonesa.

Caja Huancayo y JICA avanzan en una operación de financiamiento subordinado

La ceremonia protocolar se realizó el jueves 5 de noviembre, en el Hotel Los Delfines, en Lima, y contó con la participación de Felipe Jesús Atoche Castillo, presidente del Directorio de Caja Huancayo, y Yukinari Hosokawa, Representante Residente de JICA en el Perú, quienes suscribieron la Declaración de Intención entre ambas instituciones.

“Somos la primera caja municipal que suscribe un convenio de esta naturaleza, donde nos otorgan un crédito subordinado de 3.000 millones de yenes japoneses, que ascienden a 61 millones de soles. Y es muy importante porque va a estar focalizado en la atención a las personas que más lo necesitan”, explicó Atoche Castillo, presidente del Directorio de Caja Huancayo.

El presidente del Directorio también indicó que las conversaciones entre ambas instituciones comenzaron en 2024 y que el proceso contempló reuniones e intercambios para revisar los aspectos legales y formales de la operación.

“Ha sido un proceso de conversaciones, de reuniones, tanto acá en Lima como en otras ciudades, que nos permitió llegar, estamos desde el año 2024 con conversaciones, con intercambio de opiniones, viendo la formalidad y la legalidad del convenio”, detalló.

Este acuerdo representó un avance importante en la relación institucional entre Caja Huancayo y JICA. Si bien la operación aún se encontraba pendiente de aprobación por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, el documento suscrito evidenció la voluntad de ambas entidades de continuar impulsando esta iniciativa de cooperación financiera.

Financiamiento para MIPYME e inclusión financiera en la región andina

A través de esta iniciativa, JICA busca contribuir al fortalecimiento patrimonial de Caja Huancayo mediante una operación de préstamo subordinado. Esto permitiría a la entidad financiera ampliar su capacidad para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en las zonas andinas del país.

“Esto va a fortalecer el patrimonio institucional, y a la vez el propósito es fortalecer los créditos que vamos a otorgar a las MIPYMES dentro de las regiones ya mencionadas”, sostuvo Carmen Heidi Terrazos Guerra, gerente de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo.

Este convenio busca brindar más oportunidades a los emprendedores y pequeños negocios. Foto: difusión.

Asimismo, explicó que la selección de estas zonas respondió a una evaluación conjunta entre ambas instituciones, considerando la presencia de Caja Huancayo en el centro del país y las necesidades de financiamiento de determinados sectores económicos.

“Uno de los factores es nuestra presencia que tenemos en estas regiones, en estos departamentos, Caja Huancayo se consolidó básicamente en el centro del Perú. Eso fue uno de los factores”, precisó.

De esta manera, la propuesta apunta a promover la inclusión financiera, impulsar el desarrollo económico local y reducir las brechas que limitan las oportunidades de crecimiento de emprendedores y pequeños negocios.

JICA y su cooperación financiera para el desarrollo del Perú

Desde la perspectiva de JICA, la alianza con Caja Huancayo también representa una oportunidad para ampliar la cooperación con el sector privado y contribuir a reducir las brechas económicas y sociales.

“Nosotros pensamos que Caja Huancayo es un socio muy importante y estratégico. Nuestra área está enfocada en el cierre de brechas, territorial y económicas, entonces este préstamo seguramente puede contribuir al cierre de brechas sociales”, señaló Yukinari Hosokawa, representante residente de JICA en el Perú.

JICA es una entidad oficial del Gobierno de Japón que promueve el desarrollo social y económico de los países mediante asistencia técnica y apoyo financiero. Esta alianza constituyó una oportunidad significativa para Caja Huancayo, permitiéndole continuar impulsando iniciativas orientadas a fortalecer su capacidad institucional y contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas del Perú.

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