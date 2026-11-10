Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Papa León XIV y el secuestro de su agenda en Perú + José Enrique Escardó responde | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Así será el recorrido del papa León XIV en Cusco: visitará Sacsayhuamán y rezará el Ángelus en la Plaza Mayor

El papa llegará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10.00 horas e iniciará su recorrido hacia Sacsayhuamán y posteriormente a la Plaza Mayor, donde encabezará el rezo del Ángelus.

Las autoridades multisectoriales, instituciones y organizaciones consolidaron un plan de contingencia para la recepción del Santo Padre.
Las autoridades multisectoriales, instituciones y organizaciones consolidaron un plan de contingencia para la recepción del Santo Padre.
Por
google iconLa República en Google

La visita del papa León XIV a Cusco, prevista para el domingo 15 de noviembre, tendrá dos escenarios principales: la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de la ciudad. El Arzobispado del Cusco confirmó que el sumo pontífice permanecerá aproximadamente 45 minutos en el primer recinto, donde se espera la presencia de 75.000 fieles, y otros 30 minutos en el centro histórico, ante unos 30.000 asistentes.

De acuerdo con el itinerario oficial, el santo padre llegará al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete a las 10.00 horas. Tras la recepción y el saludo a las autoridades, se trasladará hacia Sacsayhuamán por las avenidas Alejandro Velasco Astete, 28 de Julio, Alameda Pachacútec y El Sol, para continuar por las calles del centro histórico, Plateros, Saphy y Don Bosco.

Video destacado

🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

A las 10.30 horas está prevista la presentación del pontífice ante los fieles congregados en Sacsayhuamán. Posteriormente, descenderá hacia la Plaza Mayor, donde llegará alrededor de las 11.30 horas. A las 11.45 horas encabezará el rezo del Ángelus, una oración que será transmitida a nivel mundial. Finalmente, retornará al aeropuerto para partir rumbo a Pucallpa a las 13.05 horas.

LR Focus
Puedes ver

Papa León XIV regresa al Perú: conoce las rutas que recorrerá el papamóvil, horarios y agenda en Lima durante el primer día de su visita

lr.pe

Sacsayhuamán: entrega de la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén

En la explanada de Sacsayhuamán, el papa León XIV saludará a los asistentes y escuchará las palabras de bienvenida del arzobispo del Cusco, monseñor Lizardo Estrada Herrera. Luego, realizará la lectura del Evangelio y una homilía vinculada al misterio de la Virgen Santísima y las expresiones de piedad popular que caracterizan a la región.

Uno de los momentos centrales será la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén, seguida del canto de la Salve Regina, la bendición final y la despedida del pontífice, quien recorrerá la explanada en su vehículo.

El padre Paúl Alfredo Quispe Choque, coordinador general de Liturgia, explicó que esta ofrenda tiene un significado estrictamente religioso y no busca establecer diferencias entre las distintas advocaciones marianas.

La Rosa de Oro simboliza a Jesucristo, su majestad y realeza. Sus espinas recuerdan la pasión y el sufrimiento de Cristo, mientras que el perfume de la flor representa el amor y la dulzura de la resurrección. Esta tradición pontificia se remonta al año 1049, durante el pontificado de León IX.

La celebración contará con el acompañamiento musical de dos agrupaciones. Una estará integrada por miembros de distintas parroquias de Cusco, con alrededor de 150 participantes, bajo la dirección del profesor William Quispe Bedoya, junto con la Orquesta Sinfónica del Cusco, dirigida por el maestro Teo Tupayachi Calderón. También participará un coro de la hermandad de músicos y ch'ayñas del Señor de los Temblores.

Puedes ver

¿A qué hora llega a Lima el Papa León XIV y cuál será su primera actividad este miércoles 11 de noviembre?

lr.pe

Plaza Mayor: Ángelus y entrega de sudario al Señor de los Temblores

El segundo encuentro con los fieles se desarrollará en la Plaza Mayor de Cusco, también conocida como Hawkaypata. Allí, el arzobispo Lizardo Estrada Herrera dará la bienvenida al pontífice, quien dirigirá un mensaje a los asistentes antes de encabezar el rezo del Ángelus, programado para las 11.45 horas.

Otro momento significativo será la entrega de un sudario pontificio al Señor de los Temblores, considerado el Patrón Jurado de Cusco. Según el coordinador de Liturgia, esta ofrenda constituye un gesto excepcional, pues no existen antecedentes de una entrega similar al Cristo venerado en la ciudad.

La ceremonia contará nuevamente con la participación de los coros de la Arquidiócesis del Cusco, integrados por miembros de comunidades parroquiales y dirigidos por el tenor José Luis Herencia Quintasi, así como de la hermandad de músicos Ch'ayñas del Señor de los Temblores.

El arzobispo destacó que la visita del papa León XIV representa un encuentro pastoral y de fe para la población, por lo que las autoridades e instituciones vienen coordinando las medidas necesarias para recibir al santo padre y garantizar el desarrollo de las actividades.

En los preparativos participan la Municipalidad Provincial del Cusco, municipalidades distritales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gerencia Regional de Salud, Bomberos, Cruz Roja, Dirección Desconcentrada de Cultura, Defensa Civil, Corpac y Cancillería, entre otras instituciones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VisionQuest capítulo 8: fecha y horario de estreno del último episodio de la serie en Disney Plus

Alerta máxima inmigrantes | Presencia del ICE en hospital de Los Ángeles genera terror en la comunidad: ¿Hubieron detenidos?

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

Sociedad

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

Pulso y temple del Papa León XIV

Papamóvil iniciará su primer recorrido por la avenida Brasil: esta es la ruta que seguirá el papa León XIV en Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reelección encubierta: JEE de Arequipa proclama como alcalde al segundo regidor de Ahora Nación

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Congreso: Comisión de Ética aprueba informe que recomienda investigar al diputado Víctor Piñán