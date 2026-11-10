Así será el recorrido del papa León XIV en Cusco: visitará Sacsayhuamán y rezará el Ángelus en la Plaza Mayor

Las autoridades multisectoriales, instituciones y organizaciones consolidaron un plan de contingencia para la recepción del Santo Padre.

Las autoridades multisectoriales, instituciones y organizaciones consolidaron un plan de contingencia para la recepción del Santo Padre.

La visita del papa León XIV a Cusco, prevista para el domingo 15 de noviembre, tendrá dos escenarios principales: la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de la ciudad. El Arzobispado del Cusco confirmó que el sumo pontífice permanecerá aproximadamente 45 minutos en el primer recinto, donde se espera la presencia de 75.000 fieles, y otros 30 minutos en el centro histórico, ante unos 30.000 asistentes.

De acuerdo con el itinerario oficial, el santo padre llegará al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete a las 10.00 horas. Tras la recepción y el saludo a las autoridades, se trasladará hacia Sacsayhuamán por las avenidas Alejandro Velasco Astete, 28 de Julio, Alameda Pachacútec y El Sol, para continuar por las calles del centro histórico, Plateros, Saphy y Don Bosco.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

A las 10.30 horas está prevista la presentación del pontífice ante los fieles congregados en Sacsayhuamán. Posteriormente, descenderá hacia la Plaza Mayor, donde llegará alrededor de las 11.30 horas. A las 11.45 horas encabezará el rezo del Ángelus, una oración que será transmitida a nivel mundial. Finalmente, retornará al aeropuerto para partir rumbo a Pucallpa a las 13.05 horas.

Sacsayhuamán: entrega de la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén

En la explanada de Sacsayhuamán, el papa León XIV saludará a los asistentes y escuchará las palabras de bienvenida del arzobispo del Cusco, monseñor Lizardo Estrada Herrera. Luego, realizará la lectura del Evangelio y una homilía vinculada al misterio de la Virgen Santísima y las expresiones de piedad popular que caracterizan a la región.

Uno de los momentos centrales será la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén, seguida del canto de la Salve Regina, la bendición final y la despedida del pontífice, quien recorrerá la explanada en su vehículo.

El padre Paúl Alfredo Quispe Choque, coordinador general de Liturgia, explicó que esta ofrenda tiene un significado estrictamente religioso y no busca establecer diferencias entre las distintas advocaciones marianas.

La Rosa de Oro simboliza a Jesucristo, su majestad y realeza. Sus espinas recuerdan la pasión y el sufrimiento de Cristo, mientras que el perfume de la flor representa el amor y la dulzura de la resurrección. Esta tradición pontificia se remonta al año 1049, durante el pontificado de León IX.

La celebración contará con el acompañamiento musical de dos agrupaciones. Una estará integrada por miembros de distintas parroquias de Cusco, con alrededor de 150 participantes, bajo la dirección del profesor William Quispe Bedoya, junto con la Orquesta Sinfónica del Cusco, dirigida por el maestro Teo Tupayachi Calderón. También participará un coro de la hermandad de músicos y ch'ayñas del Señor de los Temblores.

Plaza Mayor: Ángelus y entrega de sudario al Señor de los Temblores

El segundo encuentro con los fieles se desarrollará en la Plaza Mayor de Cusco, también conocida como Hawkaypata. Allí, el arzobispo Lizardo Estrada Herrera dará la bienvenida al pontífice, quien dirigirá un mensaje a los asistentes antes de encabezar el rezo del Ángelus, programado para las 11.45 horas.

Otro momento significativo será la entrega de un sudario pontificio al Señor de los Temblores, considerado el Patrón Jurado de Cusco. Según el coordinador de Liturgia, esta ofrenda constituye un gesto excepcional, pues no existen antecedentes de una entrega similar al Cristo venerado en la ciudad.

La ceremonia contará nuevamente con la participación de los coros de la Arquidiócesis del Cusco, integrados por miembros de comunidades parroquiales y dirigidos por el tenor José Luis Herencia Quintasi, así como de la hermandad de músicos Ch'ayñas del Señor de los Temblores.

El arzobispo destacó que la visita del papa León XIV representa un encuentro pastoral y de fe para la población, por lo que las autoridades e instituciones vienen coordinando las medidas necesarias para recibir al santo padre y garantizar el desarrollo de las actividades.

En los preparativos participan la Municipalidad Provincial del Cusco, municipalidades distritales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gerencia Regional de Salud, Bomberos, Cruz Roja, Dirección Desconcentrada de Cultura, Defensa Civil, Corpac y Cancillería, entre otras instituciones.