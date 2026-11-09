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VisionQuest episodio 8: fecha y horario de estreno del último capítulo de la serie en Disney Plus

VisionQuest presenta su último episodio el 10 de noviembre de 2026. El capítulo 8 tendrá 68 minutos de duración e incluirá una escena post-créditos que los seguidores de Marvel no querrán perderse.

VisionQuest tendrá una escena postcréditos que podría traer el regreso de un personaje querido de Marvel. Foto: Composición LR/Captura/'X'
VisionQuest tendrá una escena postcréditos que podría traer el regreso de un personaje querido de Marvel. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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La historia de Vision, el sintezoide interpretado por Paul Bettany, se prepara para llegar a su desenlace en Disney Plus. Después de varias semanas de revelaciones y episodios dobles, VisionQuest estrenará su octava entrega, titulada 'Forever', con la que cerrará la trama desarrollada después de los acontecimientos de WandaVision.

El capítulo final tendrá una duración de 68 minutos, convirtiéndose en uno de los episodios más extensos de una producción televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la plataforma desde Hawkeye. Además, contará con la única escena post-créditos de toda la temporada, por lo que será importante permanecer hasta el final.

El desenlace también podría ofrecer respuestas sobre la relación entre Vision y Ultrón, el futuro de Tommy y los planes de Jocasta, así como dejar abiertas nuevas posibilidades para la familia Maximoff, vinculada a Wanda Maximoff y Billy.

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VisionQuest capítulo 7: fecha y horario de estreno del penúltimo episodio de la serie en Disney Plus

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VisionQuest capítulo 8: ¿cuándo se estrena el gran final?

El episodio 8 de VisionQuest llegará a Disney Plus el martes 10 de noviembre de 2026. La producción mantendrá así la fecha establecida en su calendario de lanzamiento.

Tras los acontecimientos presentados en los capítulos anteriores, el último episodio tendrá la tarea de resolver los principales conflictos que rodean al protagonista y a los personajes que forman parte de esta historia.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el vínculo entre Vision y Ultrón, una relación fundamental para comprender el recorrido del personaje dentro del universo de Marvel.

También quedan interrogantes sobre el destino de Tommy y las intenciones de Jocasta, dos elementos que podrían resultar determinantes para el desarrollo del desenlace.

Con 68 minutos de metraje, 'Forever' ofrecerá un cierre más extenso de lo habitual para la serie. A esto se suma la inclusión de una escena post-créditos, un detalle especialmente relevante para los seguidores del MCU, ya que será la única secuencia de este tipo durante la temporada.

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Vision le da el poder a Ultrón: fecha, hora y cómo ver los episodios 5 y 6 de VisionQuest en Disney Plus

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Horario de estreno del episodio 8 de VisionQuest en Disney Plus

El lanzamiento del capítulo 8 de VisionQuest está programado para el martes 10 de noviembre de 2026, aunque la hora de disponibilidad variará según el país y la zona horaria. En Estados Unidos, el estreno se realizará a las 6.00 p. m. del horario del Pacífico (PT) y a las 9.00 p. m. del horario del Este (ET).

Para Latinoamérica, el episodio final estará disponible durante la noche del martes, mientras que los espectadores de España tendrán que esperar hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

Estos son los horarios anunciados para ver el último capítulo de la serie:

  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (PT) y 9.00 p. m. (ET) del martes 10 de noviembre.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8.00 p. m. del martes 10 de noviembre.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9.00 p. m. del martes 10 de noviembre.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10.00 p. m. del martes 10 de noviembre.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 11.00 p. m. del martes 10 de noviembre.
  • España: 3.00 a. m. del miércoles 11 de noviembre.

Para acceder al episodio 8, los usuarios deberán ingresar a Disney Plus, servicio de streaming que cuenta con la distribución exclusiva de VisionQuest dentro de su catálogo internacional. La serie forma parte de las producciones televisivas vinculadas al Universo Cinematográfico de Marvel.


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