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EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
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Papa León XIV en Las Palmas: amplían plazo en Ticketmaster para solicitar entradas gratuitas a la misa papal

La misa se realizará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los fieles, turistas y público en general tienen la oportunidad de asegurar su ingreso.

Se recomienda a los interesados que no dejen pasar esta oportunidad. La plataforma Ticketmaster continúa activa para facilitar el registro de participantes.
Se recomienda a los interesados que no dejen pasar esta oportunidad. La plataforma Ticketmaster continúa activa para facilitar el registro de participantes.Foto: Andina
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El Arzobispado de Lima amplió el plazo para solicitar entradas gratuitas a la misa que el papa León XIV ofrecerá el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. El registro, que inicialmente estaba previsto del 5 al 8 de noviembre, continuará habilitado durante unos días adicionales, aunque todavía no se ha informado la nueva fecha límite.

La plataforma Ticketmaster seguirá recibiendo solicitudes para esta celebración, programada para las 10:30 a. m. Según Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado, las inscripciones se acercan al millón y se espera congregar a más de 1 millón 200.000 personas. Los boletos son gratuitos, personales e intransferibles.

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Ticketmaster: ¿cómo solicitar entradas gratuitas para la misa del papa León XIV en Las Palmas?

Los interesados deben ingresar a Ticketmaster, iniciar sesión o crear una cuenta y buscar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Luego, deben seleccionar la categoría Público General y escoger uno de los bloques que todavía tenga disponibilidad. Cada persona puede solicitar hasta ocho entradas por operación: una para sí misma y otras siete para sus acompañantes.

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Durante el registro, se deben completar los nombres, apellidos y documentos de identidad de todos los asistentes. Los peruanos utilizarán su DNI, mientras que los extranjeros podrán presentar pasaporte o carné de extranjería. Una vez confirmada la solicitud, los boletos digitales con código QR estarán disponibles en la cuenta de Ticketmaster.

Para ingresar al recinto, cada persona deberá mostrar su entrada, desde el celular o impresa, junto con el documento físico cuyos datos registró. Los menores también necesitan un boleto propio y deben acudir acompañados de sus padres o tutores. Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán un acceso diferenciado por la puerta N.° 2 y asistencia del voluntariado.

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