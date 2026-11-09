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Embajada de México concede asilo a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un intento de feminicidio

La concesión de asilo a Beller ocurre casi tres meses después del atentado por el que fue detenido Fernando Cerimedo. La mujer lo acusó de organizar el ataque para evitar que revelara detalles de su relación con figuras del poder político boliviano, entre ellas personas cercanas al presidente Rodrigo Paz.

El anuncio se produjo casi tres meses después de que Beller sobreviviera a un ataque a tiros en Santa Cruz. Foto: El Observador.
El anuncio se produjo casi tres meses después de que Beller sobreviviera a un ataque a tiros en Santa Cruz. Foto: El Observador.
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El Gobierno de Bolivia informó que México concedió asilo diplomático a Nadia Beller, ciudadana boliviana y expareja de Fernando Cerimedo, que sobrevivió a un intento de feminicidio en Santa Cruz el 17 de agosto. La Cancillería mexicana solicitó un salvoconducto para que pueda abandonar el país, aunque las autoridades bolivianas señalaron que todavía no asumieron el compromiso de otorgarlo.

Ampliaremos en breve…

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