Los viajes de la presidenta, por Oscar Vidarte

El primer viaje para una visita oficial a otro país de la presidenta Keiko Fujimori ha sido muy cuestionado. ¿Realmente El Salvador es un país de gran importancia para los intereses del Perú? En principio, la justificación de este viaje era conocer las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele. Lamentablemente, el "éxito" de El Salvador se ha construido sobre la base de la destrucción de la democracia y violaciones a los derechos humanos, algo que al gobierno peruano no parece importarle.

En todo caso, la visita demostró que somos países con una problemática en seguridad muy distinta, al punto que salvo por el tema de la política carcelaria (que no requería una visita de Estado), hay poco por resaltar. Luego también se habló de la relevancia de firmar un tratado de libre comercio, pese a que El Salvador solo representa alrededor del 0.1% de nuestras exportaciones con el mundo. Finalmente, la presidenta Fujimori visitó un colegio y un hospital para "aprender de la experiencia salvadoreña", obviando que existen una serie de indicadores en materia de educación y salud en los que el Perú supera a El Salvador.

A todas luces una visita de segundo orden, solo importante para el gobierno peruano por un tema: Bukele no solo es el mejor exponente de la “mano dura", sino también referente de esa derecha que está emergiendo en la región cercana al gobierno estadounidense. La “foto” entre Fujimori y Bukelepuede generar en el corto plazo, tanto a nivel interno como internacional, réditos para el gobierno peruano.

Muy distinta es la visita que la presidenta está planeando realizar para participar en la cumbre de APEC. Este viaje si resulta fundamental. El Asia-Pacífico debe ser una prioridad para los intereses del Perú. APEC concentra el 60% del PBI mundial, además de ser un espacio en el cual podemos interactuar directamente con nuestros dos principales socios, China y EE.UU.

Pero existe un tema adicional, al realizarse en China, asistir se vuelve prioritario. Luego del alineamiento de la política exterior peruana a los intereses de EE.UU. en América Latina, es indispensable que el gobierno peruano le demuestre a China que sigue siendo una potencia fundamentalpara nuestros intereses. No podemos poner en riesgo futuras inversiones y una agenda comercial que han sido tan importantes para el desarrollo del Perú. Ojalá que el Fenómeno del Niño no impida esta visita de tanta relevancia para el país.