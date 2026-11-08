Gobierno de Keiko Fujimori nombra a exministro de Pedro Castillo como embajador de Perú en Marruecos La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, nombraron a Miguel Rodríguez Mackay como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Marruecos.

La designación se oficializó a través del diario El Peruano este 8 de noviembre. Foto: Composición/LR

La designación se oficializó a través del diario El Peruano este 8 de noviembre. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Keiko Fujimori nombró al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador del Perú en Marruecos. El diplomático se desempeñó anteriormente como ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión de Pedro Castillo, entre agosto y septiembre de 2022.

La designación de Rodríguez Mackay quedó oficializada mediante la Resolución Suprema 179-2026-RE, publicada este domingo 8 de noviembre en el diario El Peruano. Según el documento, la fecha en la que el nuevo embajador iniciará sus funciones será establecida posteriormente.

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La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien se encuentra a cargo del despacho de Relaciones Exteriores tras el reciente viaje del canciller Carlos Espá a Rusia.

La norma también establece que al embajador se le extenderán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Miguel Rodríguez Mackay y su breve paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Castillo

En septiembre del 2022, Rodríguez Mackay renunció a la Cancillería debido a sus diferencias con el expresidente sobre la soberanía del territorio en el mar peruano, el Acuerdo de Escazú y el restablecimiento de relaciones con la República Árabe Saharuai Democrática.

En un comunicado difundido por la Cancillería en ese entonces, el exministro señaló que su renuncia era irrevocable y fue guiado por sus formas y convicciones.