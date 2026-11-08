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Sociedad

Papa León XIV vestirá indumentaria con diseños shipibo-konibo durante su visita a Pucallpa: conoce cómo será

La casulla diseñada por Yonón Bensho incorpora símbolos cristianos y motivos tradicionales, mientras que la mitra blanca presenta elementos representativos de la Amazonía, como ríos y flora local.

Papa León XIV lucirá vestimentas con diseños shipibo-konibo durante su histórica visita a Pucallpa
Papa León XIV lucirá vestimentas con diseños shipibo-konibo durante su histórica visita a Pucallpa
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La cultura amazónica y las tradiciones de los pueblos originarios estarán presentes en la vestimenta que utilizará el papa León XIV durante su visita a Pucallpa, en la región Ucayali. El pontífice lucirá una casulla con diseños de la cultura shipibo-konibo, una mitra blanca con símbolos de la Amazonía y otros elementos litúrgicos elaborados con la participación de artesanos y mujeres de comunidades locales.

El padre Lucas Santa, coordinador de la visita papal, explicó que los ornamentos fueron preparados para representar la identidad cultural de la región durante la primera misa de un pontífice en la Amazonía. La ceremonia religiosa se realizará en la explanada de La Videnita, recinto que tendrá capacidad para recibir a 70.000 personas.

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La propuesta reúne expresiones artísticas de Ucayali con símbolos de la tradición cristiana, en una celebración que también contempla un encuentro del papa con representantes de los pueblos originarios en la laguna de Yarinacocha.

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¿Cómo será la casulla que utilizará el papa León XIV en Pucallpa?

La casulla que vestirá León XIV fue diseñada por la artista ucayalina Yonón Bensho e incorpora motivos tradicionales de la cultura shipibo-konibo, vinculados con referencias cristianas.

Uno de los elementos centrales del diseño es el koro kenes, una representación relacionada con la cruz que forma parte de los motivos shipibos incorporados en la prenda. La propuesta busca integrar el lenguaje simbólico de los pueblos originarios con los elementos propios de la liturgia católica.

Por su parte, la mitra será de color blanco y tendrá símbolos relacionados con la Amazonía. Entre ellos destaca el logotipo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que representa la floresta, los bosques y los pueblos originarios mediante diferentes colores.

La pieza también incluirá referencias a los ríos Ucayali y Amazonas, considerados elementos representativos de la geografía y la identidad amazónica.

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Artesanos de Don Bosco elaboraron los objetos litúrgicos

La identidad cultural de Ucayali también estará presente en los objetos que se utilizarán durante la celebración eucarística. Los copones destinados a distribuir la comunión entre los asistentes fueron elaborados por artesanos de Don Bosco, una obra social que trabaja en la región.

Las piezas recibieron pinturas realizadas por mujeres de la comunidad shipiba, quienes participaron en coordinación con las hermanas de la Pastoral Indígena.

De esta manera, la preparación de la misa papal involucró a artistas y artesanos locales, tanto en la confección de los ornamentos que utilizará León XIV como en los objetos destinados a la ceremonia religiosa.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Pucallpa?

La agenda del pontífice en Ucayali contempla dos actividades principales: un encuentro con los pueblos originarios en la laguna de Yarinacocha y una misa en la explanada de La Videnita.

Según informó el padre Lucas Santa, el encuentro con las comunidades está previsto para las 3.00 p. m., mientras que la celebración eucarística comenzará a las 4.30 p. m. Ambos recintos abrirán sus puertas desde las 10.00 a. m.

La misa tendrá un aforo previsto de 70.000 personas. Asimismo, la organización calcula la llegada de entre 100.000 y 150.000 peregrinos, además de invitados procedentes de distintos vicariatos.

Las inscripciones serán gratuitas a través de la plataforma Joinnus. Cada persona podrá registrarse y obtener hasta tres códigos QR, siempre que complete los datos de los asistentes que utilizarán las entradas.

Papa móvil recorrerá avenidas de Pucallpa

El desplazamiento de León XIV comenzará en el aeropuerto de Pucallpa y continuará hacia el boulevard. Posteriormente, el pontífice realizará una breve actividad privada en la catedral, antes de dirigirse a la explanada de La Videnita para la misa.

El recorrido del papa móvil incluirá la avenida Centenario, desde el óvalo hasta el sector de Aviación, además de un tramo de la avenida Túpac. La ruta permitirá que los habitantes de Ucayali y los peregrinos puedan acercarse para saludar al pontífice.

Finalmente, la organización exhortó a los asistentes a tomar precauciones ante las altas temperaturas características de la región. Entre las recomendaciones figuran llevar agua, gorra y protección solar.

El coordinador de la visita también informó que se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Gobierno Regional de Ucayali para garantizar la atención sanitaria y las condiciones de seguridad durante las actividades.

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