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¿Quieres estudiar en el extranjero? Minedu ofrece 20 becas de maestría y doctorado: fechas y requisitos para postular

El concurso está destinado a profesionales con buen rendimiento académico y recursos limitados para financiar estudios de posgrado. Conoce los requisitos y cómo postular a estas becas internacionales.

Pronabec habilita convocatoria extraordinaria de la Beca Generación del Bicentenario
Pronabec habilita convocatoria extraordinaria de la Beca Generación del Bicentenario | Composición LR / DifusiónComposición LR / Difusión
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) lanzó la convocatoria extraordinaria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario (BGB). La iniciativa ofrece 20 becas para cursar maestrías y doctorados en universidades del extranjero.

El concurso está dirigido a profesionales con alto rendimiento académico que no cuenten con recursos económicos suficientes para financiar estudios de posgrado en el exterior y cumplan con los requisitos establecidos en las bases. Conoce los detalles de la convocatoria y cómo postular.

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Requisitos para postular a la BGB 2026 extraordinaria

Para postular a una de las 17 becas de maestría, se debe contar con grado de bachiller, título profesional o título profesional técnico. En caso se apunte a uno de los 3 cupos para doctorados, los postulantes deben acreditar el grado o diploma de maestría. En ambos casos deben haber ocupado, como mínimo, el tercio superior durante sus estudios previos y contar con una carta de aceptación definitiva de una institución de educación superior extranjera elegible.

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El programa también exige un mínimo de dos años de experiencia profesional y un buen perfil académico o de investigación. Además, establece que el ingreso bruto mensual por integrante del hogar no debe superar los S/7.910, que los aspirantes no registren una calificación crediticia deficiente, dudosa o de pérdida en la SBS, y que acrediten un buen estado de salud física y mental mediante certificados médicos, entre otros elementos.

¿Cómo postular a la BGB 2026 extraordinaria?

La Beca Generación del Bicentenario, convocatoria extraordinaria 2026, financia gastos académicos como matrícula, pensiones de estudios, obtención del grado y desarrollo de tesis. También cubre transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, seguro médico y gastos administrativos.

La postulación es virtual y gratuita del viernes 30 de octubre al viernes 13 de noviembre de 2026, hasta las 11:59 p. m., a través del Módulo de Postulación del Sistema Integrado de Becas (SIBEC), disponible en este enlace. Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

  • Página de Facebook de Pronabec:
  • WhatsApp: 914 121 106
  • Línea gratuita: 0800 000 18
  • Central telefónica: (01) 612 8230
  • Aló MAC: 1800

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