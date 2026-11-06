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Dragon Ball Super Beerus online: fecha de estreno, hora y cómo ver el capítulo 5 en Crunchyroll

El capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus llegará a Crunchyroll este domingo 8 de noviembre. El episodio mostrará el enfrentamiento entre Goku y Beerus, con la esperada aparición del Super Saiyajin Dios.

Goku alcanzará la forma super sayayin Dios en el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Goku alcanzará la forma super sayayin Dios en el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El regreso de uno de los combates más recordados de la franquicia ya tiene fecha para continuar por streaming. Dragon Ball Super Beerus estrenará su capítulo 5 domingo 8 de noviembre de 2026 en Crunchyroll, plataforma que permitirá a los seguidores de Perú acceder a la nueva entrega desde las 11.00 a. m. El episodio tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Goku y Beerus.

La nueva versión del anime recupera uno de los momentos centrales del arco protagonizado por el dios de la destrucción, pero incorpora una propuesta audiovisual renovada, con escenas redibujadas y modificaciones en la animación. Además de Crunchyroll, el capítulo también llegará a Disney+, HBO Max y Netflix durante los días posteriores, por lo que habrá otras alternativas para quienes no tengan acceso al servicio de estreno.

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¿Cuándo sale el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus?

El capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus se estrenará el domingo 8 de noviembre de 2026 en Crunchyroll. Esta será la primera plataforma en incorporar el nuevo episodio a su catálogo, mientras que los demás servicios de streaming tendrán que esperar algunos días para ofrecerlo a sus suscriptores.

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Este es el cronograma de estreno del quinto capítulo según cada plataforma:

  • Crunchyroll: domingo 8 de noviembre de 2026.
  • Disney+: miércoles 11 de noviembre de 2026.
  • HBO Max: viernes 13 de noviembre de 2026.
  • Netflix: sábado 14 de noviembre de 2026.

La diferencia entre los lanzamientos permitirá que los espectadores elijan dónde seguir la historia, dependiendo del servicio al que estén suscritos. Sin embargo, quienes quieran ver el episodio desde su primera fecha de disponibilidad deberán recurrir a Crunchyroll.

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Horario de estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo 5 en Perú

Para los seguidores peruanos, el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus estará disponible domingo 8 de noviembre a partir de las 11.00 a. m. en Crunchyroll. Este es el horario previsto para el lanzamiento del episodio por streaming, por lo que los usuarios podrán acceder a la nueva entrega desde ese momento.

La fecha y la hora son especialmente relevantes para quienes desean seguir el estreno sin esperar a su incorporación en otras plataformas. De esta manera, los espectadores en Perú podrán ver el esperado combate entre Goku y Beerus durante la mañana del domingo.

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¿Cómo ver en Crunchyroll el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus?

Para ver el capítulo 5 de Dragon Ball Super Beerus, los usuarios deberán ingresar a Crunchyroll domingo 8 de noviembre, a partir de las 11.00 a. m., hora de Perú. La plataforma será la primera en ofrecer el episodio, antes de su llegada a Disney+, HBO Max y Netflix.

Los interesados podrán acceder al servicio desde su página web o mediante su aplicación para dispositivos compatibles. Una vez dentro de Crunchyroll, deberán buscar Dragon Ball Super Beerus en el catálogo y seleccionar el quinto episodio cuando esté disponible.

La principal novedad de esta entrega estará en la actualización visual de una historia que los seguidores ya conocen. A diferencia de la serie original, emitida entre 2015 y 2018, esta nueva propuesta presenta escenas redibujadas y ajustes en la animación, con el propósito de ofrecer una versión audiovisual renovada.

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