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Denuncian presunta agresión sexual de diez menores contra alumna dentro de colegio en Piura

Los hechos se habrían producido durante el recreo. La Defensoría del Pueblo intervino de oficio y pidió activar el protocolo para casos de violencia entre los estudiantes de cuarto de secundaria.

Una estudiante de cuarto grado de secundaria de Santa Rosa de Lima, Talara, denuncia presunta agresión sexual en el colegio. El caso es investigado por la Fiscalía y la Policía Nacional.
Una estudiante de cuarto grado de secundaria de Santa Rosa de Lima, Talara, denuncia presunta agresión sexual en el colegio. El caso es investigado por la Fiscalía y la Policía Nacional. | Difusión
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Una estudiante de cuarto grado de secundaria de la institución educativa Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro del plantel. El caso es investigado por la Fiscalía Provincial de Talara y la Policía Nacional, mientras la Defensoría del Pueblo intervino de oficio para exigir medidas de protección para la menor.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido el miércoles 7 de octubre durante el horario de recreo. Dos alumnas habrían llevado a la estudiante hasta un aula y cerrado la puerta. Posteriormente, otros escolares habrían ingresado al salón y participado presuntamente en la agresión.

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La información preliminar señala que alrededor de diez estudiantes, entre varones y mujeres de 15 y 16 años, estarían involucrados en el caso. Las autoridades vienen tomando sus declaraciones como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

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Fiscalía activa medidas de protección

Luego de conocer lo sucedido, la estudiante contó lo ocurrido a su madre, quien acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara y a la Comisaría de Talara Baja para formalizar la denuncia.

La Fiscalía de Familia dispuso inicialmente la activación de medidas de protección y coordinó diligencias con las autoridades educativas y policiales. La estudiante también será sometida a evaluaciones psicológicas y médico-legales, como parte de la investigación.

La Defensoría del Pueblo señaló que tomó conocimiento del caso y recordó que los estudiantes tienen derecho a desarrollarse en espacios educativos seguros y libres de violencia.

Ante ello, recomendó a la dirección del colegio brindar soporte emocional inmediato a la estudiante y coordinar su acompañamiento con los Equipos de Convivencia Escolar de la UGEL Talara.

Asimismo, pidió que el caso sea registrado en el Libro de Incidencias y en el portal SíseVe, además de que se aplique de manera urgente el Protocolo N.° 04, correspondiente a casos de violencia sexual entre estudiantes.

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Defensoría pide acompañamiento para la estudiante

La Oficina Defensorial de Piura también solicitó a la UGEL realizar seguimiento al caso y brindar asistencia técnica a los responsables de la institución educativa en materia de convivencia escolar, prevención y atención de la violencia.

De igual manera, recomendó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara brindar acompañamiento psicológico y social a la estudiante y ofrecer patrocinio legal gratuito, en caso de que sea requerido durante el proceso.

La Defensoría recordó que las autoridades educativas deben priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y actuar de manera oportuna frente a cualquier señal de violencia.

Las investigaciones fiscales y policiales continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes.

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