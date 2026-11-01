Chofer de combi es asesinado a tiros mientras realizaba su ruta por la av. Angamos en Surquillo La víctima, identificada como Samuel Salomón Zubiaga Pariona (38), fue interceptada por sujetos en una motocicleta. Una pasajera que viajaba en el asiento del copiloto también recibió disparos y permanece en estado crítico.

Un ataque armado en Surquillo dejó un conductor de transporte público muerto y una pasajera herida. La agresión ocurrió el 31 de octubre en la avenida Angamos, cuando el vehículo fue interceptado por dos sujetos en moto. | RPP

Un ataque armado en Surquillo dejó un conductor de transporte público muerto y una pasajera herida. La agresión ocurrió el 31 de octubre en la avenida Angamos, cuando el vehículo fue interceptado por dos sujetos en moto. | RPP

Un nuevo ataque armado conmocionó al distrito de Surquillo. Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche del sábado 31 de octubre, cuando realizaba su recorrido por la avenida Angamos y trasladaba pasajeros. El vehículo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal, desde donde uno de ellos abrió fuego contra la cabina.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió a la altura del cruce de la avenida Angamos con la calle Dante. Los atacantes alcanzaron la combi y dispararon directamente contra el conductor, para luego escapar rápidamente del lugar.

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La víctima fue identificada como Samuel Salomón Zubiaga Pariona, de 38 años, quien quedó gravemente herido tras recibir los impactos de bala. Fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Pasajera permanece en estado crítico tras ataque en Surquillo

El atentado también dejó a una mujer herida. Se trata de Melissa Carmona Estrada, quien viajaba en el asiento del copiloto y fue alcanzada por los disparos. La pasajera fue evacuada al mismo establecimiento de salud y permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos.

Tras el crimen, efectivos policiales y peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Durante las primeras pesquisas se encontraron casquillos de bala en la escena, mientras que los agentes establecieron un perímetro para recoger evidencias.

La Policía espera acceder a las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.

Surquillo registra otro asesinato a balazos en menos de una semana

Este nuevo homicidio ocurre pocos días después de otro ataque armado registrado en el mismo distrito. El miércoles 28 de octubre, Jesús Cárdenas Flores fue asesinado a balazos en los exteriores del taller mecánico donde trabajaba, ubicado en el jirón Domingo Elías.

El crimen ocurrió alrededor de las 9.30 p. m., cuando la víctima cerraba el portón del establecimiento, situado en el cruce de los jirones Domingo Elías e Inca. En ese momento, sujetos que se desplazaban en un automóvil y una motocicleta lo interceptaron y realizaron hasta 20 disparos.

Aunque el trabajador intentó escapar corriendo por el jirón Domingo Elías, cayó gravemente herido y falleció. Los atacantes huyeron por el jirón Inca.

Ambos asesinatos se producen en medio de la prórroga del estado de emergencia por 60 días en Lima Metropolitana y el Callao, medida dispuesta por el Gobierno para enfrentar la delincuencia, la criminalidad y los hechos de violencia.