El Vaticano nombra a Montserrat Alvarado como primera mujer laica en dirigir su comunicación antes del viaje de León XIV a Sudamérica La historiadora Lucetta Scaraffia destacó que Alvarado fue elegida por sus competencias y consideró que su nombramiento refleja una actitud diferente de León XIV hacia las mujeres. También señaló que su llegada, como primera persona no italiana en el cargo, puede aportar una perspectiva más internacional a la comunicación del Vaticano.

La ejecutiva de medios María Montserrat Alvarado asumió el cargo de directora del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Es la primera mujer laica en ocupar un puesto de este rango en la Curia romana. Nacida en Ciudad de México y criada en Estados Unidos, la nueva responsable, de 39 años, presidía hasta ahora EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos. El papa León XIV la nombró en junio para supervisar los servicios de prensa, radio y televisión de la Sede Apostólica, además de su oficina de prensa.

Su designación tomó por sorpresa a la propia interesada. "No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada", declaró en una entrevista con EWTN News, donde explicó que se trató de "un nombramiento del Santo Padre". En su nuevo cargo, equivalente a dirigir un ministerio, estará al frente de órganos como Vatican News, Radio Vaticana y el diario L'Osservatore Romano. Alvarado sucede a Paolo Ruffini, de 70 años, a quien el papa Francisco designó en 2018 como el primer laico al frente de un dicasterio.

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León XIV apuesta por una comunicación más internacional

La trayectoria de Alvarado combina medios, derecho y fe. Llegó a Estados Unidos de niña, creció en Miami y se trasladó a Washington para estudiar. Tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Durante 14 años trabajó en el Becket Fund for Religious Liberty, una organización jurídica sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de la libertad religiosa. Desde 2023 dirigía EWTN News, donde supervisaba plataformas informativas en siete idiomas para televisión, prensa, radio, medios digitales y redes sociales.

Lucetta Scaraffia, fundadora de la revista vaticana Mujeres Iglesia Mundo y profesora de Historia en La Sapienza de Roma, valoró el perfil de la designada. "Se trata de una mujer elegida por sus competencias y sus cualidades", declaró a la AFP. A su juicio, ser la primera persona no italiana en el puesto le aportará "una forma diferente de hacer las cosas" y una visión "mucho más internacional". "Es una gestora de la comunicación muy competente que ha construido su propia carrera", afirmó. Para Scaraffia, el nombramiento también indica que "el papa tiene una actitud diferente hacia las mujeres", porque hasta ahora las elegidas para puestos importantes eran religiosas muy obedientes y "en realidad no eran escogidas por sus méritos".

La relación entre EWTN y el Vaticano no siempre fue sencilla. Francisco criticó en varias ocasiones a medios católicos conservadores y lamentó la existencia de una "gran cadena de televisión católica que critica sin cesar al papa", en aparente alusión a la cadena, sin mencionarla. Algunos de sus programas se hicieron conocidos por sus críticas al pontífice reformista, que generó resistencia entre sectores conservadores de la Iglesia, sobre todo en Estados Unidos. En aquella época, Alvarado trabajaba como presentadora del canal.

Luján dispara precios y reservas por la misa papal

El viaje de León XIV a Sudamérica, entre el 6 y el 16 de noviembre, mueve ya expectativas económicas. En Argentina, el impacto se concentra en Luján, principal centro de peregrinación católica del país y sede de la basílica que alberga la imagen de la patrona, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria. Una noche de alojamiento se ofrece por un mínimo de US$1.500 en una pequeña localidad cuyo único atractivo es el templo neogótico, frente a los alrededor de US$200 habituales. La expectativa disparó las búsquedas de hospedaje un 1803% respecto a la misma fecha del año anterior. En Buenos Aires, el efecto se refleja en los centros comerciales populares de Once y Flores, con artículos religiosos y conmemorativos de bajo precio. Las proyecciones basadas en el gasto turístico promedio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y en los 3,46 millones de visitantes previstos apuntan a un movimiento potencial de unos US$270 millones.

Un operativo histórico: 5.000 policías en Uruguay

Uruguay prepara un despliegue de seguridad sin precedentes para la visita papal del 6 al 8 de noviembre. El Ministerio del Interior destinará aproximadamente 5.000 policías y Defensa entre 1.000 y 1.700 militares. El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, detalló el alcance. "Somos un total de 36 unidades, que conforman la Policía Nacional y el Ministerio del Interior: 19 jefaturas y 17 direcciones nacionales y generales. Tenemos aproximadamente 5.000 policías que están directamente relacionados, pero el resto de nuestras unidades están indirectamente relacionadas y tienen órdenes claras y precisas en una orden de operaciones", afirmó. Cuatro jefaturas departamentales tendrán participación directa: Montevideo, Canelones, Florida y Paysandú.

El ministro del Interior, Carlos Negro, subrayó la dimensión del acontecimiento. "No es solamente la bienvenida a una figura de relevancia mundial, sino a un líder religioso y político que concita la atención del mundo entero", dijo. "Va a ser un despliegue histórico en todos los rincones del país. No implica solamente aquellos lugares donde va a estar presente el Papamóvil, sino que prevé la movilización de importantes cantidades de personas a través de fronteras y de todo el territorio, una situación poco conocida para nuestro país", agregó. La Iglesia católica uruguaya financiará la organización, estimada entre dos y tres millones de dólares, con una rifa, colectas, donaciones y aportes del Estado.