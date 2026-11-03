Ni mochilas ni pancartas ni sombrillas grandes: la lista de objetos prohibidos para la misa del papa León XIV en Las Palmas Se prohíben objetos como armas, mochilas grandes y drones. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y la fluidez durante la ceremonia religiosa del 16 de noviembre.

Entre las prohibiciones: armas, botellas de vidrio, mochilas grandes y drones. Estas normas garantizarán el orden y la seguridad durante la misa del pontífice en Surco. | Foto: Andina/Composición LR

Entre las prohibiciones: armas, botellas de vidrio, mochilas grandes y drones. Estas normas garantizarán el orden y la seguridad durante la misa del pontífice en Surco. | Foto: Andina/Composición LR Foto: Andina/Composición LR

El papa León XIV llegará a Lima como parte de su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. Como parte de las actividades previstas, el pontífice oficiará una misa multitudinaria el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Ante la asistencia esperada, el Arzobispado de Lima difundió las indicaciones que deberán seguir los fieles para ingresar al recinto.

La entidad religiosa detalló qué artículos podrán llevar los asistentes y cuáles estarán restringidos durante la celebración. Entre las disposiciones figuran la presentación obligatoria del documento de identidad y de una entrada nominativa con código QR, además de limitaciones para el ingreso de equipaje, objetos voluminosos y elementos que puedan interferir con el desarrollo de la ceremonia.

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DNI y entrada con código QR: estos son los requisitos para asistir a la misa del papa

Las personas que acudan a la Base Aérea Las Palmas deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y la entrada nominativa correspondiente. Esta última podrá mostrarse desde un dispositivo electrónico o en formato impreso, siempre que incluya el código QR solicitado por la organización.

Además de estos documentos, el Arzobispado confirmó que estará permitido ingresar con artículos de protección personal frente a la exposición solar, como bloqueador y gorras. También se podrá llevar agua o bebidas rehidratantes, así como alimentos destinados al consumo personal.

Los asistentes que necesiten medicamentos podrán portarlos durante la jornada. En cuanto a las facilidades para personas que requieren condiciones especiales de desplazamiento o permanencia, se permitirá el ingreso de sillas de ruedas y coches para bebés de hasta cinco años. Los adultos mayores también podrán llevar sillas plegables pequeñas.

Estas disposiciones buscan establecer qué elementos podrán acompañar a los fieles durante la actividad religiosa. Por ello, quienes tengan previsto asistir deberán considerar las condiciones comunicadas antes de trasladarse al recinto.

Mochilas, drones y sombrillas grandes: qué artículos no permitirán ingresar

El Arzobispado de Lima también difundió una relación de objetos cuyo ingreso estará prohibido en la Base Aérea Las Palmas. La lista comprende artículos que representan riesgos de seguridad, ocupan demasiado espacio o pueden interferir con el desarrollo de la misa.

Entre los elementos restringidos se encuentran:

Armas y objetos punzocortantes.

Banderolas y pancartas.

Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales.

Cigarrillos y dispositivos para vapear.

Cualquier objeto que dificulte la circulación de los asistentes.

Drones y punteros láser.

Maletas, mochilas, paquetes grandes y coolers.

Palos rígidos y palos de bandera.

Pirotecnia y envases de vidrio.

Sillas grandes o reclinables.

Sombrillas grandes.

Trípodes y bocinas.

La misa del 16 de noviembre se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, como parte de las actividades de la visita del papa León XIV al Perú. Las indicaciones difundidas por el Arzobispado permiten a los fieles identificar con anticipación los documentos y artículos necesarios para ingresar.