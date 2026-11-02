Papa León XIV en Perú: imagen original de la Virgen de Copacabana saldrá en procesión por primera vez en 31 años La imagen original de la Virgen de Copacabana, que no salía de su santuario en 31 años, será trasladada a la misa papal, acompañada del Señor de los Milagros y Santo Toribio de Mogrovejo.

El papa León XIV celebrará una misa multitudinaria el 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas, Surco, con la presencia de imágenes religiosas emblemáticas, como la Virgen de Copacabana. | Andina

El papa León XIV celebrará una misa multitudinaria el 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas, Surco, con la presencia de imágenes religiosas emblemáticas, como la Virgen de Copacabana. | Andina

La misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV el próximo lunes en la base aérea Las Palmas, en Surco, contará con la presencia de tres importantes imágenes religiosas del país. Una de ellas será la Virgen de Copacabana, cuya imagen original volverá a salir de su santuario, ubicado en el distrito del Rímac, después de 31 años.

La imagen acompañará al Señor de los Milagros y a Santo Toribio de Mogrovejo durante la celebración eucarística que marcará una de las últimas actividades del pontífice antes de abandonar el Perú. Su participación representa un acontecimiento especial para las Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, responsables de custodiarla.

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Sor Doris Medina, vicaria de la congregación, explicó a la Agencia Andina que durante las últimas décadas la presencia de la Virgen en las procesiones se realizaba mediante una réplica. Esta vez, en cambio, será la imagen original la que se encuentre con miles de fieles y devotos.

¿Cómo será el traslado de la Virgen de Copacabana a Las Palmas?

Las religiosas ya organizan los preparativos para llevar la imagen desde su santuario, en el Rímac, hasta la base aérea Las Palmas. El traslado se realizará durante la madrugada para evitar el intenso tráfico de Lima y estará a cargo del denominado 'Copacabanamóvil'.

Para esta ocasión, la Virgen lucirá un manto rojo y un delantal blanco, colores que representan su identidad peruana. La congregación espera que su participación en la misa papal permita que más personas conozcan la historia de esta advocación mariana, cuya devoción se mantiene desde hace más de cuatro siglos.

"Será una gran alegría para la hermandad y para todos sus fieles devotos. Queremos que peruanos y extranjeros conozcan a nuestra virgen peruana y milagrosa", expresó sor Doris Medina.

Virgen de Copacabana: la historia de la imagen peruana

Aunque comparte la advocación con la Virgen de Copacabana venerada en Bolivia, la imagen peruana tiene un origen propio. Fue tallada en madera en Lima, a fines del siglo XVI, por encargo de indígenas que habitaban el antiguo barrio de San Lázaro, en el actual distrito del Rímac.

Uno de los episodios más conocidos de su historia ocurrió el 28 de diciembre de 1591. Según testimonios de la época, durante una celebración religiosa la imagen comenzó a desprender gotas de líquido de su rostro y del rostro del Niño Jesús que lleva en brazos. El acontecimiento fue conocido como 'el milagro del sudor' y convocó a numerosos devotos.

La noticia llegó hasta Santo Toribio de Mogrovejo, uno de sus principales devotos, quien dispuso que la imagen fuera trasladada a la Catedral de Lima, donde permaneció durante varios años.

Otro episodio que fortaleció su veneración ocurrió durante el terremoto de 1687. De acuerdo con sor Hermila Duarez, madre superiora de la congregación, el templo sufrió graves daños, mientras que la imagen permaneció intacta. Los fieles interpretaron este hecho como una nueva manifestación milagrosa.

Actualmente, la Virgen permanece bajo el cuidado de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, congregación fundada el 25 de diciembre de 1691 por Francisca Ignacia Manchipula Carbajal. Su origen estuvo vinculado a la creación de un beaterio destinado a brindar formación académica, religiosa y práctica a jóvenes indígenas del antiguo barrio de San Lázaro.