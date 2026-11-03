Excelentes noticias para venezolanos en EE.UU. | Este es el nuevo fallo sobre la TPS que se implementará desde el 6 de noviembre La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la solicitud de Trump, permitiendo que los beneficiarios venezolanos del TPS puedan recuperar su estatus.

El nuevo fallo sobre la TPS para venezolanos que se implementará desde el 6 de noviembre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El nuevo fallo sobre la TPS para venezolanos que se implementará desde el 6 de noviembre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos rechazó, el 30 de octubre, la solicitud del Gobierno de Trump para mantener suspendida la orden judicial favorable para los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS). En este sentido, muchos se preguntan qué significa este nuevo fallo para los venezolanos y qué cambiaría para ellos el 6 de noviembre.

¿Qué significa el fallo del noveno circuito sobre el TPS para los venezolanos?

Con este nuevo fallo se espera que cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos recuperen el TPS desde el viernes 6 de noviembre del 2026; sin embargo, esto no quiere decir que el beneficio ya se encuentre disponible, pues para que ello ocurra, la Corte Suprema no debe intervenir nuevamente para mantener bloqueada la decisión, de acuerdo a lo precisado por National TPS Alliance.

En este sentido, las personas que están bajo esta protección podrían recuperar el TPS frente a la deportación y la autorización para trabajar; sin embargo, aún se deben precisar los procedimientos aplicables y cómo se acreditaría la vigencia de esas protecciones y de los permisos de trabajo.

Ten en cuenta que el fallo tampoco permite que accedan a este beneficio cualquier venezolano que se encuentre en Estados Unidos. Su alcance solo será para las personas afectadas por la retirada de las protecciones del TPS, esto no lo convierte en una convocatoria general para los nuevos solicitantes.

Asimismo, el abogado de inmigración José Guerrero indicó a Telemundo 51 Miami: "No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el gobierno apela o tendremos que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para ver cómo se restablecería el TPS".

El 6 de noviembre será una fecha clave para venezolanos con TPS

En esta fecha podría expirar la suspensión judicial que mantiene bloqueada la orden favorable a los beneficiarios, de acuerdo a lo explicado por el equipo jurídico de los demandantes en un comunicado publicado por UCLA, por lo que no se trata de una nueva fecha de inscripción al TPS ni tampoco un plazo general para presentar solicitudes, según UCLA Law. Te diremos qué podría ocurrir en esas fechas:

Si no hay una nueva intervención de la Corte Suprema, los venezolanos afectados podrían recuperar el TPS desde el 6 de noviembre, mientras continúa el proceso judicial.

Si la Corte Suprema concede otra suspensión solicitada por el Gobierno, el restablecimiento podría quedar nuevamente bloqueado.

Por último, la inestabilidad del estatus afectó a más de 300.000 personas. Además, la National TPS Alliance denunció deportaciones, detenciones y separaciones familiares durante la suspensión. Si se restablece el TPS, permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones.