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Daniel Barragán sobre intento de golpe de Estado de Pedro Castillo: "Fue un error político"

Barragán aclaró que el Partido Cívico OBRAS aún no ha tomado una postura sobre el proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo.

Daniel Barragán sobre intento de golpe de Estado de Pedro Castillo: "Fue un error político"
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El vocero de senadores del Partido Cívico OBRAS, Daniel Barragán, consideró que el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo fue un “error político”. Resaltó que se trata de una opinión personal, pues el partido aún no ha tomado una posición política sobre el pedido de amnistía a favor del expresidente.

“Para mí Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado. Tengo entendido que tiene carpetas fiscales por corrupción y eso debe ser investigado”, declaró a la prensa.

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Añadió que se debe diferenciar el caso de un tema político de uno judicial.

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“Hay temas que son netamente político y otros que son judiciales. Yo dejo que la justicia haga lo suyo. Yo no quiero tener un criterio jurídico. Tampoco puedo dar opiniones personales como vocero”, indicó.

Al ser consultado, si considera que es un error político o un delito, respondió: “Bueno la Constitución dice que hay delitos… no es un delito. Lo llaman un tema netamente constitucional y eso lo ve el Congreso y los aspectos jurídicos y eso lo ve el Poder Judicial”.

Por otro lado, aseguró que la reorganización nacional de OBRAS es un tema “administrativo y partidario”.

“Nuestro partido es nuevo y está creciendo. No queremos que crezca de manera inorgánica. En realidad es un fortalecimiento de toda la organización. Hay lugares en todo el Perú donde se están sumando nuevos ciudadanos. Debemos estar listos para recibirlos”, explicó.

Precisó que es un “tema interno” y no implica conversaciones con otros partidos.

Sobre el proyecto de amnistía

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD ingresó a la Cámara de Diputados este viernes. El PL concede amnistía por los hechos vinculados al mensaje a la Nación de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 y por las protestas ocurridas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la norma. La amnistía extingue la acción penal y la pena, incluso si la sentencia no es firme.


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