Comité de la Reserva de Paracas rechaza postura del ministro Requejo y exige respetar prohibición de la pesca industrial

Comité de la Reserva de Paracas rechaza postura del ministro Requejo y exige respetar prohibición de la pesca industrial Foto: Produce

El Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, junto a gremios de pescadores artesanales y maricultores de la región, emitió un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, quien señaló que "la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida simplemente tiene que manejarse" y que por la distancia en Paracas "no hay ninguna afectación".

La polémica surgió tras el respaldo del titular del sector a la actividad extractiva en zonas de conservación, lo que provocó la reacción de la comunidad local y ambiental, quienes exigieron el cumplimiento estricto del marco legal protector.

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El rechazo del Comité de Gestión de Paracas

En su pronunciamiento, las organizaciones cuestionaron al titular del sector al señalar que desconoce la legislación ambiental del país.

Pronunciamiento del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas y diversos gremios de pescadores y maricultores de la región.

Bajo el título '¡Ministro Requejo, defienda a Paracas', los gremios difundieron un comunicado por sus redes oficiales.

En el texto, varias organizaciones criticaron que el titular del sector respalde la actividad extractiva a gran escala dentro del área protegida.

“Expresamos nuestro total rechazo a las lamentables declaraciones del Señor Juan Carlos Requejo (...). Nos llama poderosamente la atención que ocupe su tiempo en defender los intereses de empresarios codiciosos vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)”.

Del mismo modo, el pronunciamiento respondió a las descalificaciones del titular del sector hacia las organizaciones locales.

“Lo más grave es que el Señor Ministro se atrevió a cuestionar a quiénes defendemos la integridad de nuestra querida Reserva y sus más de 335 mil hectáreas, calificándonos como si estuviésemos 'desinformados', cuando evidentemente quien desconoce el marco legal vigente es el mismo”.

El marco legal vigente y el fallo judicial

Los dirigentes rechazaron que la pesca industrial sea compatible con la conservación marina, respaldando su postura en las leyes vigentes y en fallos del Poder Judicial.

Al respecto, el memorial precisa como primer argumento la prohibición legal en el sector.

“[La pesca industrial] desde el año 2001 no es permitida en Paracas y en el resto de reservas marinas del Perú tal como lo estableció el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 112”.

A continuación, los firmantes recordaron la ratificación judicial sobre la intangibilidad del área protegida para exigir el fin de los intentos de explotación industrial.

“A inicios del 2026, la Corte Suprema de Justicia de la República RATIFICÓ la validez de esta prohibición que existe desde hace más de veinticinco años (…) ¡Basta de buscar afectar a Paracas y a nuestras áreas protegidas!”.

La crítica al respaldo del sector empresarial

El pronunciamiento cuestionó también los intereses que busca proteger el Ministerio de la Producción, por lo que las organizaciones pidieron que la autoridad deje de respaldar al sector pesquero industrial y priorice la conservación del ecosistema.

Del mismo modo, los dirigentes denunciaron la insistencia del gremio pesquero industrial por operar en la zona a pesar de la prohibición vigente, solicitando el respaldo de las autoridades.

“[Los empresarios vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería] siguen empeñados en pescar dentro de nuestra Reserva Nacional (...). Nos manifestamos, una vez más, para que nuestras autoridades electas nos brinden una solución definitiva a este grave problema y tomen las medidas que sean necesarias para que nuestra querida Reserva asegure su integridad de una vez por todas”.

Los argumentos del Ministerio de la Producción

Por su parte, en entrevista con un medio internacional, el ministro afirmó que la creación de áreas protegidas no anula los derechos previos de la flota industrial.

"Las areas naturales protegidas tienen su propio marco regulatorio, pero siempre todas esas áreas respetan los derechos persistentes. Se ha pesacado siempre antes de la determinación o la creación de las áreas naturales prtegidas. Lo que sí es que hay un tema, hemos tenido una colaboración con el MINAM y es consciente que la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida simplemente tiene que manejarse".

Sin abordar la prohibición explícita del artículo 112, Requejo defendió la actividad, enfocándose en el prestigio internacional y la supervisión del El Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

"Toda la pesca del Perú se realiza sobre el paraguas del IMARPE y la pesca industrial de anchoveta que es uno de los que se ha querido identificar como la contraposición al área natural protegida, la pesca natural e indutrial de anchoveta es una pesquería industrial que ha sido reocnocida mundialmente por la FAO (...) Nosotros somos referentes mundiales en pesca. Si hay una pesquería por la que podemos sacar el pecho con orgullo es la pesca industrial de anchoveta."

Sobre la operatividad en la zona protegida, Requejo indicó que la presencia de la flota industrial en Paracas es mínima y no causa ningún daño al ecosistema.

"(...) Entiendo que haya desconocimiento y ciertos sectores que les preocupa, pero se respeta las áreas naturales protegidas y las partes en las que coexisten los derechos. Más que todo son los picos en Paracas no llega ni al 2% de la reserva natural de Paracas. Por la distancia es un área correspondiente a la pesca industrial, no hay ninguna afectación. Entonces, estamos ahí trabajando de manera permanente. El Perú tiene que apostar porque toda industria sea en pesca o cualquier otra industria sea sostenible. Todo quien venga a invertir en el Perú que lo venga a hacer en las mejores condiciones".