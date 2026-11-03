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Política

Juan Sheput responde al Congreso sobre facultades: "No pasó ni una semana y ya exigen resultados"

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, rechazó las críticas de parlamentarios sobre la demora en la emisión de decretos legislativos y defendió el plazo legal de 90 días otorgado por el Congreso.

Juan Sheput acusa de "mala fe" a parlamentarios por exigir resultados antes de cumplirse el plazo de las facultades
Juan Sheput acusa de "mala fe" a parlamentarios por exigir resultados antes de cumplirse el plazo de las facultadesFoto: MTPE
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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó a los parlamentarios que exigen al Ejecutivo celeridad en la emisión de decretos legislativos tras la delegación de facultades.

Sheput recordó que el propio Congreso otorgó un plazo legal de 90 días para dicho proceso, por lo que consideró contradictorio que se le exijan resultados a la gestión gubernamental en apenas “una semana” de iniciado el periodo.

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Juan Sheput acusa de "mala fe" a parlamentarios

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Durante sus declaraciones, el titular de Trabajo cuestionó la postura de ciertos legisladores y atribuyó sus críticas a un intento por desacreditar al Gobierno.

"No pasó ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días, yo no les entiendo. (...) Yo creo que ya están exagerando y eso no es política, eso es mala fe y eso hay que decirlo con toda su palabra".

Sheput dirigió su reclamo a los legisladores que acusan una inacción del Gabinete. "En lo que a mí respecta y me dirijo directamente a los señores diputados que están diciendo que no se ha hecho nada, que aclaren sus conceptos, que se documenten y que dejen de lado la mala fe, porque lo que hay en esos momentos es un interés específico en generar una narrativa de que no se ha hecho nada".

Defensa de la confianza presidencial y balance de inversión

En otro momento, Sheput defendió el desempeño del Ejecutivo al sostener que la actual administración ha logrado restaurar la estabilidad económica en comparación con gestiones pasadas.

"Algunos parlamentarios le niegan absolutamente todo mérito a la presidenta Keiko Fujimori y hay una serie de cosas que mostrar, la principal la recuperación en la confianza presidencial, la institución de la Presidencia de la República. Estamos viendo que un efecto de la recuperación de la confianza es este proyecto, que lo estamos haciendo en conjunto con la actividad privada".

Además, el ministro comparó las cifras de inversión actual con las registradas durante el mandato de Pedro Castillo.

"En los 100 primeros días del señor Pedro Castillo se habían ahuyentado como 20 mil millones de dólares, nadie quería invertir en el Perú, y con Keiko Fujimori ya superamos los 10 mil millones de dólares en inversión pública. (...) Toda la gente sabe perfectamente que este gobierno se diferencia radicalmente del desorden de los años anteriores".

El titular de Trabajo también precisó que la rendición de cuentas sobre los logros oficiales le corresponderá al presidente del Consejo de Ministros y a la jefa de Estado.

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