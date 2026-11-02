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Emergencia en Tumbes: desborde del río Zarumilla inunda Puerto Perú y obliga a evacuar a familias

Las lluvias intensas inundaron viviendas y calles del distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla. El Ejército evacuó a familias hacia zonas seguras, mientras más de 300 familias resultaron perjudicadas, según testimonios recogidos en la zona.

El Ejército del Perú evacuó a los damnificados y brindó asistencia en la zona.
El Ejército del Perú evacuó a los damnificados y brindó asistencia en la zona.
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El desborde del río Zarumilla inundó el asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla (Tumbes) durante la madrugada del lunes 2 de noviembre. Las lluvias intensas dejaron viviendas y calles bajo el agua, por lo que miembros del Ejército del Perú evacuaron a familias damnificadas hacia zonas seguras y brindaron asistencia a los afectados.

La emergencia también alcanzó a Villa Perú y la ampliación Tomás Arizola. En Puerto Perú, los pobladores reportaron que el agua ingresó a sus viviendas y afectó a más de 300 familias. Los vecinos solicitaron ayuda para recuperar sus casas y reclamaron la construcción de un muro de contención que, de acuerdo con una residente, las autoridades les prometieron el año pasado.

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"Nosotros pedimos ayuda, que nos ayuden con el muro de contención que eso es lo que prácticamente todas las señoras aquí, porque somos más de 300 familias perjudicadas. Es la tercera vez que el río se desborda", señaló a medios locales.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el río Zarumilla alcanzó un caudal de 242 metros cúbicos por segundo. La Municipalidad Provincial de Zarumilla entregó ayuda humanitaria a 100 familias, mientras las labores de atención continuaron en los sectores afectados.

Río Tumbes superó el umbral de alerta roja

Las precipitaciones también elevaron el caudal del río Tumbes. A las 5 a. m. del lunes, la estación hidrológica El Tigre registró 1.021,33 metros cúbicos por segundo, cifra que superó el umbral de alerta roja, de acuerdo con el aviso hidrológico n.° 1667 del Senamhi.

El incremento del caudal representa un riesgo para los centros poblados ubicados en las zonas próximas al río. Entre las localidades que podrían resultar afectadas figuran El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

El Senamhi registró un acumulado de 104,1 milímetros de lluvia en 24 horas en la estación El Salto. Las precipitaciones también alcanzaron otros puntos de la región, como Matapalo, donde Asismet reportó 93,6 milímetros, y el aeropuerto de Tumbes, con 73,5 milímetros.

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Quebradas activas afectaron vías y localidades

Las lluvias provocaron la activación de varias quebradas en Tumbes. El desborde de la quebrada Marco Felipe aisló al sector Primero de Agosto, mientras que las quebradas Corralitos, Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales también registraron actividad.

Las precipitaciones afectaron el tránsito en distintas vías, entre ellas la carretera Corrales-Rica Playa. Ante las inundaciones, personal de las Fuerzas Armadas intervino en las zonas afectadas y utilizó motobombas para retirar el agua acumulada en calles y viviendas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió la alerta n.° 304-2026-INDECI/COEN por lluvias de nivel rojo en provincias de Tumbes y Piura. La advertencia comprendió Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar, además de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

El pronóstico del Senamhi advirtió sobre la continuidad de las precipitaciones, con posibilidad de lluvias moderadas a extremas, descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la costa norte. El organismo previó una disminución temporal de las lluvias hasta el miércoles 4 de noviembre y un posible incremento desde el día siguiente.

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