Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Tumbes: reportan precipitaciones en el caserío de Higuerón, en San Jacinto La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo aconseja a la población tomar precauciones, evitar áreas inundables y seguir los reportes oficiales ante la intensa lluvia en Tumbes.

El Senamhi ha emitido alerta roja por lluvias intensas en Tumbes y Piura, que estarán vigentes por 24 horas, con precipitaciones que podrían superar los 100 mm en Tumbes.

El Senamhi ha emitido alerta roja por lluvias intensas en Tumbes y Piura, que estarán vigentes por 24 horas, con precipitaciones que podrían superar los 100 mm en Tumbes. Créditos: Grecia Infante / URPI-LR

La lluvia ya comenzó en el norte del país. En el caserío de Higuerón, ubicado en el distrito de San Jacinto, región Tumbes, se reportaron lluvias que marcan el inicio de un periodo de condiciones meteorológicas adversas. Las imágenes difundidas desde la localidad muestran la caída de agua en medio de las advertencias por posibles precipitaciones en distintos sectores de la región.

El reporte coincide con la alerta roja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por lluvias intensas en Tumbes y Piura, vigente durante las próximas 24 horas. Ante este panorama, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, viajará a Tumbes para coordinar las acciones correspondientes y activar los protocolos de emergencia.

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Senamhi advierte lluvias intensas en Tumbes y Piura durante las próximas 24 horas

Una especialista del Senamhi informó que las precipitaciones también se registran en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba. Además, podrían extenderse a zonas altoandinas, donde se presentarían acompañadas de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

La entidad recomendó a los habitantes de las localidades comprendidas en la alerta mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua.

Por otro lado, el organismo meteorológico advirtió que las temperaturas diurnas aumentarán en la franja costera desde Tumbes hasta Tacna. En la costa central, incluida Lima, las máximas podrían oscilar entre 27 °C y 32 °C, mientras que durante las noches también se esperan temperaturas elevadas. Asimismo, Lima Metropolitana cuenta con avisos por incremento de viento y posibles precipitaciones en sectores de la costa centro y sur.

Recomendaciones ante lluvias de fuerte intensidad en Tumbes

Ante el pronóstico de precipitaciones que podrían superar los 100 mm en Tumbes, así como eventos de menor intensidad en la sierra y el extremo norte de Piura, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (Comando FEN) exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones inmediatas. Entre las principales medidas, se pide a la población alejarse de ríos, quebradas y áreas propensas a inundaciones, no arrojar basura ni desmonte en los cauces naturales, resguardar cultivos, animales e infraestructura productiva, y seguir permanentemente los reportes a través de los canales oficiales.