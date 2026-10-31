Lo consideraba su pupilo, pero lo dopó y le robó S/150.000 en relojes de lujo: comerciante saltó del segundo piso para escapar La familia de la víctima busca justicia mientras las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para dar con los responsables del asalto.

La relación comercial, que comenzó en TikTok, se tornó en un brutal ataque durante una reunión, donde Samuel fue encañonado, drogado y amordazado por los delincuentes, que huyeron con múltiples objetos de valor.

La relación comercial, que comenzó en TikTok, se tornó en un brutal ataque durante una reunión, donde Samuel fue encañonado, drogado y amordazado por los delincuentes, que huyeron con múltiples objetos de valor. Foto: composición LR/Latina Noticias

Lo que inició como una reunión de negocios habitual terminó en una jornada de violento asalto para Samuel. El comerciante de relojes de alta gama jamás imaginó que Mateo Nakasone Cano (18) y su padre, Percy Augusto Nakasone Eda, aprovecharían el vínculo comercial y la confianza construida durante más de un año para ingresar a su departamento en Breña y arrebatarle mercancía valorada en más de S/150.000.

Según el testimonio de la víctima, los agresores lo encañonaron con un arma de fuego, le aplicaron descargas eléctricas y lo drogaron para anular su resistencia. Luego de maniatarlo, amordazarlo y colocarle esposas, revisaron el inmueble para apoderarse de todos los relojes de alta gama, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Pese al estado de desorientación provocado por las sustancias, el comerciante logró recobrar brevemente el conocimiento y se arrojó desde el segundo piso para solicitar ayuda.

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“Por un breve momento la droga perdió efecto. Logré despertar solo una fracción de segundo y escuché entre sueños cómo el papá le decía al hijo: '¡Apúrate, vacía los cuartos y nos vamos!'. Al ver que me daban prácticamente por muerto y me descuidaron, tomé impulso. Gracias a Dios no sé cómo llegué al balcón y, sin pensarlo dos veces, me tiré. Me decía a mí mismo: 'Si no te tiras, te mueres; si no te tiras, te mueres'. Me lo repetí en la cabeza y con ese coraje logré saltar”, contó la víctima en una entrevista con Latina Noticias.

De una relación comercial a un violento asalto: así habría ganado la confianza del comerciante

La relación entre ambos comenzó hace más de un año a través de TikTok, cuando Mateo Nakasone contactó a la víctima manifestando su interés en el negocio de relojes de lujo. El vínculo se trasladó a WhatsApp y pronto derivó en transacciones comerciales. Con el tiempo, Samuel no solo se convirtió en su proveedor, sino también en su mentor: lo asesoró sobre marcas, le facilitó mercadería e incluso lo ayudó a impulsar su propia tienda virtual.

Sin embargo, todo cambió cuando el joven llamó a Samuel para saldar una deuda pendiente y adquirir nuevas piezas, pidiéndole acudir junto a su padre. El comerciante accedió sin sospechar nada. Durante las primeras dos horas, la reunión transcurrió con total normalidad mientras revisaban modelos y cotizaban precios. La calma se rompió cuando el padre del joven comenzó a actuar de forma inusual.

“El papá empezó a actuar de forma rara: caminaba dando vueltas sobre su propio eje y se agarraba la cara. Fue ahí cuando Natsu me miró a los ojos y me dijo: “Samuel, esto no es personal, solo colabora y no te va a pasar nada”. En cuanto dijo eso, el padre se levantó el polo y me enseñó la pistola. Al perder el foco de Natsu por mirar el arma, el joven aprovechó para hincarme el dispositivo de descarga eléctrica y caí al piso aturdido. Ya en el suelo, me drogaron y me enmarrocaron", manifestó.

Los agresores aprovecharon la confianza generada durante más de un año de relación comercial, robando objetos valorados en más de S/150.000. Samuel se arrojó desde su balcón para escapar.

Las cámaras registraron la fuga de los sospechosos y la víctima pidió que sean detenidos

Las imágenes de seguridad obtenidas por la familia muestran a los presuntos delincuentes escapando del inmueble con varias bolsas en las manos. En las grabaciones se aprecia a Percy Nakasone cargando un bolso rojo, mientras su hijo Mateo sale tras él con más paquetes. Ambos abandonaron la escena con total frialdad, ignorando a Samuel, quien yacía malherido sobre la vereda.

En un intento por hacer justicia, la familia de la víctima acudió a una propiedad vinculada a los sospechosos en Salamanca; sin embargo, no lograron recuperar los bienes ni encarar a los implicados. De acuerdo con el hermano del agraviado, allegados y vecinos de los acusados impidieron cualquier diálogo.

Tras este hecho, la denuncia fue ampliada contra ambos sujetos y la defensa legal ya tramita los pedidos de captura correspondientes. Debido a que el monto de lo robado asciende a S/150.000, las investigaciones pasaron a manos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Mientras lucha por recuperarse de las severas secuelas físicas y psicológicas del ataque, Samuel solo exige que los responsables sean capturados y encarados ante la ley.