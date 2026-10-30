Estados Unidos investiga a Corea del Norte por caso Binance, el mayor robo de criptomonedas de la historia El gobierno de Donald Trump investiga si hackers vinculados a Corea del Norte estuvieron detrás del ataque informático contra Binance, cuyo impacto económico se estima en 6.300 millones de dólares.

El presidente Donald Trump afirmó que su administración analiza la participación de Corea del Norte en el ataque a Binance

El presidente Donald Trump afirmó que su administración analiza la participación de Corea del Norte en el ataque a Binance AFP

Estados Unidos investiga si hackers vinculados a Corea del Norte están detrás del ataque informático contra Binance, cuyo impacto económico se estima en 6.300 millones de dólares. El presidente Donald Trump confirmó que su administración analiza la posible participación de ese país, aunque aclaró que todavía no existe una atribución definitiva.

“Lo estamos investigando”, respondió Trump en el Despacho Oval cuando los periodistas le preguntaron si el ciberataque podía atribuirse a un grupo norcoreano. “No lo sabemos. Estamos estudiando esa posibilidad”, agregó. El mandatario también describió el incidente como un fraude y expresó sus reservas sobre la seguridad de las operaciones digitales frente a los métodos tradicionales de pago.

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El robo a Binance alcanza los 6.300 millones de dólares

La plataforma de intercambio de criptomonedas informó que el incidente afectó a fondos por un valor aproximado de 6.300 millones de dólares. La cifra convierte el caso en el mayor robo de este tipo registrado hasta ahora y supera ampliamente los 1.500 millones sustraídos a Bybit en febrero del año pasado.

El dinero salió de billeteras vinculadas a distintas redes blockchain, entre ellas XRP Ledger, Ethereum, Bitcoin, Tron y Solana. TRM Labs señaló que gran parte de la operación se concentró en apenas 20 minutos. Tras detectar el ataque, Binance suspendió los depósitos y retiros para contener sus efectos.

La compañía también advirtió que el cálculo podría aumentar a medida que avance el rastreo de los activos. Hasta el momento, empresas del sector consiguieron congelar alrededor de 3.000 millones de dólares relacionados con el incidente.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, aseguró que la empresa asumirá las pérdidas y actúa con las autoridades con el fin de recuperar los fondos. “Tengan la seguridad de que estamos trabajando sin descanso para resolver esto, compensar a los usuarios y estar a la altura de su confianza”, afirmó en un video publicado en X.

TRM Labs vincula el ataque con hackers norcoreanos

Las investigaciones apuntan a TraderTraitor, un grupo de ciberdelincuentes relacionado con Corea del Norte. TRM Labs consideró que existe una alta probabilidad de que esta organización haya ejecutado el ataque, debido a las coincidencias con operaciones anteriores atribuidas a sus integrantes.

Chainalysis también señaló posibles vínculos con ese grupo, mientras que Elliptic relacionó el incidente con piratas informáticos norcoreanos, de acuerdo con la publicación especializada CoinDesk. Entre los antecedentes figura el robo a Bybit, que también fue asociado con TraderTraitor.

Binance, por su parte, comunicó que su investigación detectó vulnerabilidades adicionales. Ese hallazgo amplió la hipótesis inicial, que apuntaba a un único ordenador portátil comprometido como vía de acceso. La empresa calificó el episodio como un ataque complejo y confirmó que coordina sus pesquisas con las fuerzas del orden y especialistas en blockchain.