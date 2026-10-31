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Sociedad

La fe del Señor de los Milagros también se vive en el Hogar Canevaro

Adultos mayores y trabajadores del centro asistencial acompañaron el paso del Cristo Moreno en una jornada de oración, esperanza y emoción

Hogar Canevaro también tuvo procesión del Señor de los Milagros
Hogar Canevaro también tuvo procesión del Señor de los Milagros | DifusiónDifusión
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La fe y la devoción se hicieron presentes en el Hogar Canevaro durante la tradicional procesión del Señor de los Milagros, que coincidió con la salida procesional central de la sagrada imagen por las calles del Centro Histórico de Lima. En este centro asistencial, administrado por la Beneficencia de Lima, los adultos mayores y trabajadores se reunieron para vivir una jornada de oración y esperanza.

Como cada año, la celebración comenzó con una misa en la capilla del hogar, donde los residentes y el personal de los diferentes servicios elevaron sus oraciones por la salud, el bienestar y la protección de quienes forman parte de esta comunidad.

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Al término de la ceremonia religiosa, el anda del Cristo Moreno inició su recorrido por los servicios de Psicología, Trabajo Social, Nutrición y Salud, entre otros ambientes del establecimiento. A su paso, residentes y trabajadores se sumaron a la procesión con muestras de fe y recogimiento.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió durante el recorrido por los pabellones donde se encuentran los adultos mayores con dependencia total, incluidos aquellos que permanecen postrados. Allí, el personal de salud acompañó el paso de la imagen y elevó sus plegarias para pedir al Señor de los Milagros que derrame sus bendiciones sobre cada uno de los residentes.

Entre oraciones y gestos de profunda devoción, la visita del Cristo Moreno se convirtió en un momento especial para quienes, desde sus propias posibilidades, expresaron su fe y emoción ante su presencia.

El Hogar Canevaro alberga a cerca de 300 adultos mayores, tanto independientes como dependientes, y les brinda servicios de medicina, nutrición y terapia física, además de espacios destinados al bienestar y la integración, como la Sala de Música, la Sala de Juegos y el biohuerto.

De esta manera, mientras miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros por las calles del Centro Histórico de Lima, en el Hogar Canevaro la fe también se expresa a través de las oraciones y la emoción de sus residentes, quienes encuentran en esta tradición religiosa un motivo para renovar su esperanza.

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