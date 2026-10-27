Día del logro Premium 2026, desde el Parque Infantil de Piura

El evento reunió a padres, profesores y estudiantes en un esfuerzo por resaltar la educación integral de Premium. Foto: difusión.

El evento reunió a padres, profesores y estudiantes en un esfuerzo por resaltar la educación integral de Premium. Foto: difusión.

Nuestra juventud estudiosa, junto al trinomio fundamental: PADRES DE FAMILIA + PROFESORES + ESTUDIANTES, mostró a toda la comunidad piurana el gran avance académico logrado a la fecha.

A través de maquetas, láminas, experimentos, trabajos de investigación y exposiciones, presentamos el trabajo de todas nuestras áreas:

Matemáticas.

Ciencias.

Letras y humanidades.

Y lo hicimos aquí, en el corazón de Piura, en el Parque Infantil, mostrando que en Premium la educación es integral: educación, deporte, cultura y academia.

Con el lema "Porque sí podemos", se busca diagnosticar y mejorar las estrategias educativas. Foto: difusión.

¿Nuestro objetivo? Tener un diagnóstico real, buscar nuevas estrategias y métodos para complementar el aprendizaje, y lograr que los jóvenes que aún no alcanzan el nivel óptimo, se alineen y avancen.

Porque en Premium, todos aprendemos y nadie se queda atrás.

¡PORQUE SÍ PODEMOS!

#DiaDelLogroPremium #AcademiaPremium #ParqueInfantilPiura #OrgulloPremium #TodosAprendemos