Unidad de Flagrancia de Sullana capacita a personal de serenazgo en marco legal y procedimiento de arresto ciudadano

La Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana desarrolló una jornada de capacitación dirigida al personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sullana, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre el arresto ciudadano y los procedimientos que deben observarse ante la comisión de un hecho delictivo.

La actividad autorizada por la presidencia de la Corte, a cargo de Yone Pedro Li Córdova, se inició con las palabras del administrador Percy Gonzaga Correa, quien destacó se busca promover el fortalecimiento y la consolidación de las Unidades de Flagrancia, así como de contribuir a una respuesta articulada y oportuna frente a la delincuencia y la criminalidad organizada.

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia Karla Mercedes Gaona Merino expuso el tema “Arresto ciudadano en flagrancia delictiva”, brindando alcances sobre el marco legal y los aspectos esenciales de esta figura, con énfasis en la actuación dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Expertos como Karla Mercedes Gaona y Jhon Jairo Zamora brindan charlas sobre las normativas vigentes. Foto: difusion.

Mientras el suboficial de 1ra PNP Jhon Jairo Zamora Silupú desarrolló el tema “Procedimiento del arresto ciudadano en flagrancia delictiva”, explicando las pautas de intervención ante situaciones en las que se advierta la comisión de un delito en flagrancia.

A través de esta iniciativa, la Unidad de Flagrancia de Sullana reafirma su compromiso con la capacitación de los actores que intervienen en la seguridad ciudadana y la administración de justicia, promoviendo el conocimiento de los procedimientos legales y la coordinación entre las instituciones involucradas en la atención de hechos delictivos.