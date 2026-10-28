¿Se inundó la Plaza de Armas de Piura? Las imágenes viralizadas de la Plaza de Armas de Piura cubierta de agua corresponden a El Niño Costero de 2017. No es actual; ha sido sacada de contexto.

En redes sociales circula un video que muestra la Plaza de Armas de Piura inundada. En las imágenes se observan bancas de madera, árboles y faroles rodeados de agua turbia, mientras una corriente atraviesa los espacios peatonales del lugar.

La grabación ha sido compartida como si fuera reciente. Las imágenes no corresponden a un hecho reciente, sino a las inundaciones registradas durante el fenómeno El Niño Costero de 2017, cuando el desborde del río Piura alcanzó el centro de la ciudad.

La descontextualización de las imágenes genera desinformación.

Post difundido en 2026 atribuido a Fenómeno El Niño.

Videos publicados en marzo de 2017 muestran la Plaza de Armas inundada

PerúCheck identificó tres registros audiovisuales difundidos el 27 de marzo de 2017 por Noticias Piura 3.0, TVPerú Noticias y América Noticias.

En una publicación de Facebook de Noticias Piura 3.0 , con fecha el 27 de marzo de 2017, se observa una zona de la plaza cubierta de agua. El registro muestra bancas de madera rojiza, árboles y faroles similares a los que aparecen en la grabación difundida como reciente.

Comparación

El medio acompañó el video con un mensaje que alertaba sobre el avance del río Piura hacia la Plaza de Armas.

Ese mismo día, TVPerú Noticias publicó otro video sobre el desborde del río. Las imágenes muestran el agua cubriendo parte de la plaza, con bancas, árboles y postes de alumbrado en el entorno.

La publicación del medio estatal informó que las intensas lluvias habían provocado el desborde del río Piura y que las aguas habían llegado hasta la Plaza de Armas.

Comparación

Por su parte, América Noticias difundió el 27 de marzo de 2017 un reportaje televisivo sobre la inundación del centro de Piura. En la grabación aparece el rótulo Plaza de Armas de Piura, mientras se observan bancas de madera y agua acumulada en el espacio público.

Comparación

Los tres registros permiten identificar características visuales coincidentes con el escenario mostrado en el video que circula actualmente.

Además, América Noticias documentó en una nota publicada durante la emergencia que el río Piura se desbordó e inundó varias calles del centro de la ciudad, hasta alcanzar la Plaza de Armas.

Como parte de la verificación, PerúCheck conversó con el periodista piurano Ralph Zapata, director del medio Norte Sostenible, quien confirmó que las imágenes difundidas corresponden a las inundaciones de 2017, cuando el río Piura se desbordó y alcanzó el centro de la ciudad. El medio Noticias Piura 3.0 también alertó sobre la tergiversación de esta imagen.

El medio Noticias Piura 3.0 también alertó sobre la tergiversación de esta imagen.

Conclusión

El video que muestra la Plaza de Armas de Piura inundada ha vuelto a circular en redes sociales como si correspondiera a una situación actual. Sin embargo, PerúCheck encontró registros audiovisuales publicados por Noticias Piura 3.0, TVPerú Noticias y América Noticias el 27 de marzo de 2017, cuando el desborde del río Piura alcanzó el centro de la ciudad. Las imágenes viralizadas son, en realidad, de 2017. Por estos motivos, PerúCheck califica como falso que el video de la Plaza de Armas de Piura inundada corresponda a un hecho actual.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.