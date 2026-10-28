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17 juzgados de paz de Sullana y talara no pueden ejercer función notarial

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, anunció que 17 juzgados de paz no podrán ejercer funciones notariales tras un informe evaluador.

Los juzgados afectados se encuentran en localidades como Sullana y Talara. Foto: difusion.
Los juzgados afectados se encuentran en localidades como Sullana y Talara. Foto: difusion.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que se determinó que 17 juzgados de paz, adscritos a las localidades de Sullana y Talara, no pueden ejercer función notarial, tras los informes realizados por la comisión evaluadora de competencias notariales, integrada por jueces y notarios públicos.

Li Córdova precisó que la función notarial de los jueces y juezas de paz está contemplada en el artículo 17 de la Ley N° 29824 y que, tras la emisión del acto administrativo, no podrán ejercer dicha función los juzgados de paz de El Obrero, Sánchez Cerro, Juan Velasco Alvarado, Nueve de Octubre, Jesús María, Villa Primavera, Santa Teresita, Buenos Aires, Santa Rosa, El Porvenir, Tupac Amaru, Marcavelica y Mallaritos; Talara Alta, Urb. Popular y San Pedro.

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Asimismo, resaltó que, en caso de que, pese a tener conocimiento de la restricción, realicen funciones notariales, pueden ser pasibles de sanción por parte de los órganos competentes, por lo que exhortó a los jueces de paz a cumplir la disposición emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

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Li Córdova advirtió que el incumplimiento de esta disposición podría llevar a sanciones para los jueces de paz. Foto: difusion.

Agregó que, en el caso de los juzgados de la provincia de Ayabaca, al no contar con notario público, podrán ejercer dicha función. Además, los juzgados de paz distantes a las sedes de las notarías contarán realizando dicha función, a fin de garantizar el servicio a la ciudadanía.

Entre las funciones notariales que pueden ejercer dichos juzgados de paz, podrán dar fe de los actos y decisiones que se adopten en asambleas, certificar firmas, copias de documentos y libros de actas, escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor hasta 50 Unidad de Referencia Procesal (URP), transferencia de bienes muebles no negociables hasta un límite de 10 URP, entre otras.

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