José Chlimper niega que vaya a reemplazar a Luis Galarreta y defiende su continuidad en la PCM

José Chlimper negó que vaya a reemplazar a Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y defendió la continuidad del actual premier. En una entrevista con Canal N, el dirigente de Fuerza Popular descartó asumir el cargo y aseguró que Galarreta mantiene el control de sus funciones. "Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró.

Chlimper explicó que su participación en el Gobierno responde a su incorporación a una comisión consultiva creada mediante el Decreto Supremo 122. Según indicó, la presidenta Keiko Fujimori lo invitó a integrar este grupo, conformado por cinco miembros. Además, recordó que el 12 de septiembre publicó un mensaje en su cuenta de X en el que descartó tener otros intereses políticos.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

"Yo no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y de salud", sostuvo el exdirigente de Fuerza Popular al recordar el contenido de aquella publicación. Con esta declaración, rechazó las versiones que lo colocaron como una posible alternativa para asumir la jefatura del gabinete ministerial.

Durante la entrevista, Chlimper también cuestionó las publicaciones sobre una eventual salida de Galarreta. Afirmó que algunos medios buscan debilitar al primer ministro porque no están de acuerdo con que el Gobierno tenga a un político al frente de la PCM. En esa línea, destacó la capacidad de su correligionario para dialogar con representantes de distintas posiciones políticas y alcanzar acuerdos.

El integrante de la comisión consultiva mencionó como ejemplo la delegación de 27 facultades legislativas aprobada por el Congreso. A su juicio, este resultado demuestra la capacidad de Galarreta para conseguir consensos. "Ni el señor Galarreta está en cuestionamiento", afirmó, tras insistir en que sus reuniones recientes con el premier le permitieron conocer de cerca su situación.