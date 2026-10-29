Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Se quiebra Ahora Nación? López-Chau responde en vivo tras renuncia de voceros | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Curiosidades

Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco y agua para limpiar las persianas de la casa y eliminar los malos olores

Antes de aplicar la mezcla, quita el polvo con un paño seco o aspiradora. Luego, humedece un paño con la solución de vinagre y agua, evitando mojar las uniones y mecanismos de las persianas.

Limpiar persianas puede ser sencillo con trucos caseros. Usar vinagre blanco diluido en agua ayuda a eliminar olores y suciedad acumulada.
Limpiar persianas puede ser sencillo con trucos caseros. Usar vinagre blanco diluido en agua ayuda a eliminar olores y suciedad acumulada. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

¿Tus persianas acumulan polvo y malos olores? La limpieza frecuente ayuda a mantenerlas en buen estado, pero existen trucos caseros que pueden facilitar esta tarea. Uno de ellos consiste en utilizar vinagre blanco diluido en agua, una mezcla que puede ayudar a combatir ciertos olores persistentes.

Sin embargo, antes de aplicar esta solución, es importante conocer el material de las persianas, ya que no todas reaccionan de la misma manera a los productos de limpieza. Por ello, los especialistas recomiendan revisar las indicaciones del fabricante y probar la mezcla en una zona poco visible para evitar posibles daños.

Puedes ver

Ponen en marcha una supertuneladora de 1.680 toneladas que perforará 9 metros de roca al día para construir un túnel de US$16.000 millones: conectará Nueva Jersey con Manhattan

¿Para qué sirve limpiar las persianas con vinagre diluido en agua?

Las persianas acumulan polvo, suciedad y partículas procedentes del ambiente. En espacios como la cocina, también pueden retener olores relacionados con el humo y los residuos de la preparación de alimentos, lo que hace necesaria una limpieza periódica.

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a eliminar determinados residuos y neutralizar algunos olores. Según las recomendaciones de cuidado de Made in the Shade, su uso diluido puede ser adecuado para ciertas persianas de materiales compuestos, vinilo o polímeros, siempre que el fabricante lo permita.

Puedes ver

Una madre de 9 hijos y abuela de 12 nietos recibe una casa construida en 15 horas con dos toneladas de plástico reciclado en Brasil

lr.pe

La advertencia que debes tener en cuenta antes de aplicar vinagre

Aunque esta mezcla puede ser útil en determinados casos, no se recomienda aplicarla indiscriminadamente sobre cualquier tipo de persiana. El vinagre podría afectar algunos acabados o materiales sensibles, por lo que es fundamental comprobar las instrucciones de mantenimiento antes de utilizarlo.

Para limpiar las persianas, primero retira el polvo con un paño de microfibra seco o una aspiradora con cepillo suave. Después, si el material lo permite, humedece ligeramente un paño con una mezcla de agua y vinagre blanco, pásalo por las láminas sin empaparlas y evita mojar las uniones o los mecanismos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

[EN VIVO] Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026

Papa León XIV en Perú: Vaticano revisa rutas mientras preparativos entran en fase final a 13 días de su llegada

Curiosidades

Aristóteles, filósofo griego y la reflexión sobre el verdadero significado de la amistad: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que sea feliz”

Alejandro Magno dejó una lección sobre el poder y el liderazgo: "No temo a un ejército de leones dirigido por una oveja; temo a un ejército de ovejas dirigido por un león"

Melanie Jovanovic y el mensaje de una seguidora que la marcó: "Pensaba que no podía hacerlo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación

César Holguín propone que en caso de vacancia presidencial también se cierre el Senado