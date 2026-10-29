Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco y agua para limpiar las persianas de la casa y eliminar los malos olores Antes de aplicar la mezcla, quita el polvo con un paño seco o aspiradora. Luego, humedece un paño con la solución de vinagre y agua, evitando mojar las uniones y mecanismos de las persianas.

¿Tus persianas acumulan polvo y malos olores? La limpieza frecuente ayuda a mantenerlas en buen estado, pero existen trucos caseros que pueden facilitar esta tarea. Uno de ellos consiste en utilizar vinagre blanco diluido en agua, una mezcla que puede ayudar a combatir ciertos olores persistentes.

Sin embargo, antes de aplicar esta solución, es importante conocer el material de las persianas, ya que no todas reaccionan de la misma manera a los productos de limpieza. Por ello, los especialistas recomiendan revisar las indicaciones del fabricante y probar la mezcla en una zona poco visible para evitar posibles daños.

¿Para qué sirve limpiar las persianas con vinagre diluido en agua?

Las persianas acumulan polvo, suciedad y partículas procedentes del ambiente. En espacios como la cocina, también pueden retener olores relacionados con el humo y los residuos de la preparación de alimentos, lo que hace necesaria una limpieza periódica.

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a eliminar determinados residuos y neutralizar algunos olores. Según las recomendaciones de cuidado de Made in the Shade, su uso diluido puede ser adecuado para ciertas persianas de materiales compuestos, vinilo o polímeros, siempre que el fabricante lo permita.

La advertencia que debes tener en cuenta antes de aplicar vinagre

Aunque esta mezcla puede ser útil en determinados casos, no se recomienda aplicarla indiscriminadamente sobre cualquier tipo de persiana. El vinagre podría afectar algunos acabados o materiales sensibles, por lo que es fundamental comprobar las instrucciones de mantenimiento antes de utilizarlo.

Para limpiar las persianas, primero retira el polvo con un paño de microfibra seco o una aspiradora con cepillo suave. Después, si el material lo permite, humedece ligeramente un paño con una mezcla de agua y vinagre blanco, pásalo por las láminas sin empaparlas y evita mojar las uniones o los mecanismos.