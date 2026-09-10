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Cortes de luz en 9 distritos de Lima y Callao este viernes 11 de septiembre: revisa si tu zona estará sin servicio hasta por 11 horas

Se recomienda a los ciudadanos revisar las zonas y horarios detallados para evitar inconvenientes. La programación incluye diversas calles y urbanizaciones de los distritos mencionados.

La suspensión del servicio será focalizada y comprenderá calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas específicas de nueve sectores de Lima y Callao.
La suspensión del servicio será focalizada y comprenderá calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas específicas de nueve sectores de Lima y Callao.Foto: composición LR
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Las interrupciones del servicio eléctrico programadas para este viernes 11 de septiembre alcanzarán a diferentes sectores de Lima y Callao. Los horarios variarán según la zona, con suspensiones previstas desde la madrugada y jornadas que, en algunos puntos, se extenderán hasta la noche.

Lima Cercado, Callao, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Magdalena del Mar, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres y San Antonio de Chaclla figuran entre los lugares comprendidos en la programación. Sin embargo, los cortes no abarcarán a todos los sectores de estos distritos, ya que la suspensión estará limitada a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas.

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Cortes de luz este viernes 11 de septiembre: horarios y zonas afectadas en Lima y Callao

Los trabajos programados contemplan interrupciones que pueden extenderse desde algunas horas hasta un máximo de 11 horas. A continuación, se detallan los sectores incluidos en la programación para este viernes.

Lima Cercado

  • Horario: 00:00 a 06:00.
  • Zonas afectadas: Jr. Cuzco, cuadra 6; y Jr. Ayacucho, cuadra 7.
  • Horario: 10:00 a 13:00.
  • Zonas afectadas: Av. Mariano Cornejo, cuadras 15, 16 y 17; Av. La Alborada, cuadra 17; Jr. Julio Rodavero, cuadras 8 y 9; Jr. Mercurio, cuadras 5, 6 y 7; Jr. Neptuno, cuadras 4, 5, 6 y 7; Jr. Saturno, cuadras 3, 9 y 10; Jr. Plutón, cuadras 8 y 9; Jr. Meteoro, cuadras 4, 5 y 6; Jr. Las Orquídeas, cuadras 5 y 6; Jr. Urano, cuadra 1; Jr. Venus, cuadras 9 y 10; Jr. Júpiter, cuadras 1, 5 y 6; Jr. Marte, cuadras 3, 4, 5 y 6; y Urb. Asincoop Cipreses, manzanas G, H, I, J, K, L y M.

Callao

  • Horario: 09:00 a 18:00.
  • Zonas afectadas: Av. Sáenz Peña, cuadras 4 y 5; y Jr. Marco Polo, cuadra 1.

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 09:30 a 16:30.
  • Zonas afectadas: Coop. Huancaray, manzanas A, B, C, D, E, F, G e I; A.H. Eduardo de la Pinella, manzanas C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12 y D2; y Prog. Ciudad Mcal. Cáceres, manzanas C3, C4, C5, C6, C8, C11, C12, C13 y D2.
  • Horario: 08:00 a 19:00.
  • Zonas afectadas: A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio, sector 5 de Julio; Agrup. Fam. 5 de Julio Primero; P.J. Señor de los Milagros; Coop. Viv. Huancaray; A.H. Comerciantes y Artesanos; A.H. Cerrito Feliz; Agrup. Fam. 4 de Abril Las Lomas; A.H. Santa Fe; A.H. Los Vencedores; Asociación de Vivienda Las Lomas San Isidro Labrador; Agrup. Fam. Vista Alegre; Agrup. Fam. Los Leones de SJL; Asociación Pro. Viv. Ramón Castilla; y Asociación PinielLite Ramón Castilla, en las manzanas especificadas en el cronograma.
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San Miguel / Magdalena del Mar

  • Horario: 08:00 a 18:00.
  • Zonas afectadas: Av. Juan Bertolotto Negro, cuadras 0, 2, 5, 6 y 7; Av. Alfonso Ugarte, cuadras 1, 2, 3 y 4; Jr. Arica, cuadras 4, 5, 7 y 8; Av. Federico Gallese Taricchi, cuadras 3, 5, 6, 7 y 8; Jr. Gran Mcal. Ramón Castilla, cuadras 1, 2, 3 y 4; Plaza Punkuri, edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y J; Av. Lima, cuadras 5, 6, 7 y 8; Plaza Pallca, sector B1; Jr. Sucre, cuadras 1 y 2; Av. Tacna, cuadras 6, 7 y 8; Jr. Miguel Grau, cuadras 1, 2 y 3; calle Francisco Bolognesi, cuadras 1, 2, 3 y 5; Av. Simón Bolívar, cuadras 1 y 2; Av. San Miguel, cuadras 5, 6, 7 y 8; y Plaza Principal, cuadra 1.

Ancón

  • Horario: 08:00 a 17:30.
  • Zonas afectadas: P.I. de Ancón, manzanas M, N, O, P y Q.

Puente Piedra

  • Horario: 09:00 a 17:00.
  • Zonas afectadas: Asociación de Vivienda El Dorado, manzanas A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1, E2 y G.

San Martín de Porres

  • Horario: 09:30 a 18:30.
  • Zonas afectadas: Urb. Pro. Industrial, manzanas B y C; y Av. Gerardo Unger, cuadra 82.

San Antonio de Chaclla

  • Horario: 09:00 a 17:00.
  • Zonas afectadas: Asociación de Posesionarios Las Lomas, Anexo 22 Jicamarca, manzanas AK, AL, AS y AT.

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