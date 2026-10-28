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Hallan a hombre sin vida con herida de bala en playa Baños en Barranco

El cuerpo fue hallado por transeúntes entre las rocas de la orilla, cerca de un acceso peatonal y un restaurante. La identidad del fallecido aún no ha sido establecida por las autoridades competentes.

El hombre vestía un polo marrón, jeans azules y zapatillas oscuras al momento del hallazgo.
El hombre vestía un polo marrón, jeans azules y zapatillas oscuras al momento del hallazgo. | Composición LR
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Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida la tarde del martes 27 de octubre en la playa Baños, en el distrito de Barranco. Según el reporte policial preliminar, la víctima presentaba una herida de bala a la altura de la cabeza.

El cuerpo fue descubierto por transeúntes que circulaban por la zona y lo encontraron tendido entre las grandes rocas de la orilla, cerca de un acceso peatonal y de un conocido restaurante del distrito.

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Al momento del hallazgo, el hombre vestía un polo marrón, jeans azules y zapatillas oscuras. Hasta el momento, su identidad no ha sido establecida y permanece en proceso de identificación por parte de las autoridades.

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Cámaras de seguridad serán clave en la investigación

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el caso fue reportado aproximadamente al mediodía. Las circunstancias en las que se produjo la muerte son materia de investigación.

Los agentes buscan determinar cómo llegó la víctima hasta las rocas de la playa y si estuvo acompañada por alguna persona antes de fallecer. Para ello, las cámaras de seguridad del restaurante ubicado en las inmediaciones podrían aportar información relevante para reconstruir sus últimos momentos.

Las diligencias policiales deberán establecer la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias del hecho. Por ahora, no se ha determinado cómo se produjo el disparo ni quiénes estarían involucrados.

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