Atención inmigrantes legales y ciudadanos en EE.UU. | Este 1 de noviembre se retrasará el reloj: Conoce cómo debes realizar este ajuste Muchos están confundidos con el cambio de horario en Estados Unidos y en esta nota, te explicaremos a qué hora realmente deberás hacerlo.

Este 1 de noviembre se retrasará el reloj en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Este 1 de noviembre se retrasará el reloj en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Por si no lo sabías, el domingo 1 de noviembre del 2026, la 1.00 a. m. se verá dos veces en los relojes de varias ciudades de Estados Unidos, esto debido a que cuando marquen las 2.00 a. m. tendrán que atrasarse una hora para de esa manera despedir el horario de verano y regresar al horario estándar.

Con este ajuste habrá una hora adicional esa noche, aunque no será igual para todos pues en Hawái y diversas partes de Arizona, entre otros territorios estadounidenses, mantendrán sus relojes sin cambios.

¿En qué lugares de EE.UU. no cambiará la hora este 2026?

Cabe mencionar que las excepciones corresponden a la información otorgada por el Departamento de Transporte y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST). A continuación, quienes no tendrán que cambiar la hora en sus relojes:

Mayor parte de Arizona: Phoenix y Tucson son los que mantienen el horario estándar.

Hawái: Honolulu mantiene el horario estándar

Puerto Rico

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes de Estados Unidos

¿Por qué razón en algunas zonas de Arizona no habrá cambio de hora?

Debes saber que la mayor parte de Arizona permanece siempre en horario estándar; sin embargo, en la Nación Navajo sí participa en el cambio estacional. Esto quiere decir que no basta con saber que una localidad está dentro de Arizona para decidir si se debe atrasar el reloj.

La Sunshine Protection Act busca eliminar el cambio de horario

Actualmente no existe una ley promulgada que elimine este ajuste. De acuerdo con Congress.gov, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 139, denominado Sunshine Protection Act of 2025, el 14 de julio de 2026, por 308 votos frente a 117.

Su última actualización fue el 15 de julio de 2026 donde se especifica la recepción en el Senado y remisión al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, sin aprobación del Senado ni promulgación registradas.

La propuesta busca convertir el horario de verano en permanente y contempla opciones para las áreas actualmente exentas, pero aprobar un proyecto en una cámara no lo convierte en ley, pues según la normativa, los estados pueden excluirse de este horario, pero no pueden adoptar uno por su cuenta de manera permanente.