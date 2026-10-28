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Grave error de inmigrantes | Pareja ayuda a escapar a extranjero detenido por el ICE y recibieron terrible sanción en EE.UU.

Una pareja en Salt Lake City fue condenada a cuatro días de prisión por ayudar a un hombre a evadir a agentes del Servicio de Inmigración (ICE).

Pareja ayuda a escapar a extranjero detenido por el ICE.
Pareja ayuda a escapar a extranjero detenido por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, una pareja fue condenada a cuatro días de prisión por ayudar a un hombre a escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Salt Lake City. Si bien el hecho ocurrió en 2025, durante un operativo federal en 2025, la Fiscalía Federal del Distrito de Utah anunció la sentencia el lunes 26 de octubre.

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¿Cómo la pareja ayudó a un hombre detenido por el ICE?

La pareja de esposos identificados como Kelzie Ryann Luna, de 21 años, y George Sanchez-Juarez, de 22 años se declaró culpable de cargos por robo, disposición y conversión de bienes del gobierno, además de complicidad, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ).

Según los documentos judiciales, los agentes del ICE estaban realizando un operativo y habían identificado a cuatro personas que habían sido deportadas previamente. Mientras los oficiales arrestaban a uno de los sospechosos, otro hombre, que ya estaba esposado, logró salir del vehículo en el que se encontraba y huyó de pie al otro lado de la calle.

Fue en ese momento que la pareja lo ayudó a evadir la detención y lo trasladaron en un Volkswagen Golf blanco. Según la investigación, la mujer viajaba como acompañante y el hombre conducía el automóvil.

Luego de ello, ellos compraron una cizalla (una herramienta utilizada para cortar metal) con el cual retiraron las esposas del detenido. Los documentos judiciales también indicaron que ambos se jactaron de haberlo ayudado a escapar y expresaron insultos contra el ICE.

¿Qué condena recibió la pareja por ayudar al inmigrante?

De acuerdo con el juez magistrado federal, Dustin B. Pead, les impuso a cada uno de los condenados cuatro días de prisión y también una multa de 600 dólares. Asimismo, ambos tendrán que pagar en conjunto unos US$28 en concepto de restitución y también tendrán que cumplir seis meses de libertad supervisada.

La restitución corresponde al costo de las esposas que la pareja cortó para liberar al hombre, de acuerdo a lo informado por el medio local KSL en su cobertura de la sentencia. Además, el inmigrante que logró escapar aún no ha sido identificado públicamente.

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