Minsa comprará un millón de vacunas contra el dengue y prepara hospitales de campaña por el fenómeno El Niño

Dengue y golpes de calor: riesgos sanitarios en medio de preparativos ante El Niño

Dengue y golpes de calor: riesgos sanitarios en medio de preparativos ante El Niño

El Ministerio de Salud (Minsa) comprará un millón de vacunas adicionales contra el dengue y preparará hospitales de campaña para atender posibles emergencias ante el fenómeno de El Niño. El sector también busca garantizar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios.

En declaraciones al programa 'Panorama', el titular del sector, Luis Dyer, informó que la vacunación contra el dengue registra un avance del 25% y que el objetivo es completar la cobertura prevista. Además, señaló que el Gobierno intensifica las acciones preventivas frente a las enfermedades asociadas al clima y las altas temperaturas.

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Dengue y golpes de calor entre los riesgos sanitarios

Las lluvias y las condiciones cálidas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes, transmisor del dengue. La acumulación de agua en recipientes, tanques sin protección y otros depósitos facilita la formación de criaderos, por lo que las autoridades recomiendan eliminarlos y mantener la vigilancia epidemiológica.

Otro riesgo son los golpes de calor. Según el ministro, la información científica contempla temperaturas o sensaciones térmicas de hasta 45 °C, un escenario que obliga a reforzar las medidas preventivas y la preparación de los servicios de salud.

El Gobierno acelera estas acciones desde hace dos meses y medio. Sin embargo, el titular del Minsa reconoció que la prevención debió comenzar antes y advirtió que la magnitud del fenómeno podría superar el alcance de las intervenciones ejecutadas.

Ante el calor intenso, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a la infancia, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Gobierno interviene en 536 puntos de riesgo

Como parte de la preparación frente a El Niño, el Ejecutivo identificó 1.800 puntos de riesgo de desastres en el país y ejecuta intervenciones en 536, con un avance reportado del 70%.

Las medidas también incluyen trabajos de limpieza y descolmatación de ríos. No obstante, el ministro advirtió que estas labores no garantizan que se eviten todos los desbordes ante lluvias intensas.

El Gobierno prepara, además, albergues de emergencia y alimentos para atender a la población que pudiera resultar afectada, especialmente en el norte del país. Según Dyer, el fenómeno podría alcanzar una magnitud extraordinaria e incluso superar episodios anteriores.

El Minsa mantendrá las acciones de vacunación y prevención, así como los preparativos para asegurar medicamentos y ampliar la capacidad de atención ante posibles emergencias.