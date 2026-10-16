Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

¡Cuidado! Minsa alerta que automedicarse con doxiciclina por dengue puede poner en riesgo la vida

El sector advirtió que el consumo sin prescripción de este medicamento puede provocar reacciones adversas y resistencia antimicrobiana. Además, afirmó que es contraindicado para gestantes y niños menores de 8 años.

Dengue en Perú
Dengue en PerúComposición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

Ante la reciente difusión periodística sobre el supuesto uso favorable de la doxiciclina para acelerar la recuperación del dengue, el Ministerio de Salud (Minsa) alertó que este antibiótico es exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas y no para el virus causante del dengue.

La cartera señaló que su consumo sin prescripción médica puede provocar reacciones adversas severas y generar resistencia antimicrobiana. Además, aseguró que está contraindicado en personas gestantes y niños menores de 8 años de edad.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Papa León XIV reaparece tras ser operado de cáncer de pulmón: concelebró una misa en su habitación del hospital Gemelli

lr.pe

Difusión periodística confusa

El pronunciamiento del Minsa se produce luego de que algunas publicaciones periodísticas presentaran como eficaz la doxiciclina para acelerar la recuperación del dengue, a partir de un estudio peruano que no permite establecer de por sí que el medicamento haya causado la mejoría en pacientes que lo consumieron.

La alerta se produce también cuando el dengue ya ha causado en el país 75 muertes y se reportan 71.256 casos acumulados en lo que va del 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también sostiene que no existe un medicamento específico para curarlo.

Ministerio pide no automedicarse

El tratamiento actual del dengue está formalizado y respaldado por el Minsa y consiste principalmente en una adecuada hidratación, seguimiento clínico del paciente y reconocimiento de los signos de alarma.

El sector llamó a la población a no automedicarse bajo ninguna circunstancia. En caso de presentar fiebre, sugiere acudir al establecimiento de salud más cercano y ante signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos continuos o sangrado, recomienda asistir de inmediato al servicio de emergencias.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aquafondo reconoce a 24 empresas con el Sello Empresa Hídricamente Responsable 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Puno: alcalde de Quiaca muere tras caer a un barranco con la camioneta que conducía con destino Juliaca

Sociedad

Aquafondo reconoce a 24 empresas con el Sello Empresa Hídricamente Responsable 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: alcalde de Quiaca muere tras caer a un barranco con la camioneta que conducía con destino Juliaca

Ministro Rafael Belaúnde propone que las FF.AA apoyen en lucha contra el crimen: "La Policía ha sido rebasada”

Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga