¡Cuidado! Minsa alerta que automedicarse con doxiciclina por dengue puede poner en riesgo la vida

Ante la reciente difusión periodística sobre el supuesto uso favorable de la doxiciclina para acelerar la recuperación del dengue, el Ministerio de Salud (Minsa) alertó que este antibiótico es exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas y no para el virus causante del dengue.

La cartera señaló que su consumo sin prescripción médica puede provocar reacciones adversas severas y generar resistencia antimicrobiana. Además, aseguró que está contraindicado en personas gestantes y niños menores de 8 años de edad.

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Difusión periodística confusa

El pronunciamiento del Minsa se produce luego de que algunas publicaciones periodísticas presentaran como eficaz la doxiciclina para acelerar la recuperación del dengue, a partir de un estudio peruano que no permite establecer de por sí que el medicamento haya causado la mejoría en pacientes que lo consumieron.

La alerta se produce también cuando el dengue ya ha causado en el país 75 muertes y se reportan 71.256 casos acumulados en lo que va del 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también sostiene que no existe un medicamento específico para curarlo.

Ministerio pide no automedicarse

El tratamiento actual del dengue está formalizado y respaldado por el Minsa y consiste principalmente en una adecuada hidratación, seguimiento clínico del paciente y reconocimiento de los signos de alarma.

El sector llamó a la población a no automedicarse bajo ninguna circunstancia. En caso de presentar fiebre, sugiere acudir al establecimiento de salud más cercano y ante signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos continuos o sangrado, recomienda asistir de inmediato al servicio de emergencias.